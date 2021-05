Il 28 aprile 2021 i famosi (e temutissimi) ‘anta’ sono arrivati anche per la biondissima moglie di Totti. Ilary Blasi è stata letteralmente sommersa da affetto e auguri, ma non solo in famiglia. Infatti sui social i suoi follower si sono prodigati a inondarla di ‘buon compleanno’. I suoi figli hanno condiviso sui social delle storie con dediche al seguito, che tesori!

Invece parlando del suo amore grande, Francesco Totti, la settimana scorsa le ha rivolto dolcissime parole d’amore e di auguri. “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40… Abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio”.















La conduttrice Mediaset ha festeggiato con il marito Francesco Totti, i figli Cristian, Chanel e Isabel e gli amici più stretti. Al Punto Z, il format Mediaset Play condotto da Tommaso Zorzi, Ilary Blasi ha svelato il regalo che ha ricevuto dall’ex giocatore della Roma Francesco Totti, meglio noto come er pupone.























Il regalo in questione per coronare i 40 di Ilary è un orologio. La presentatrice dell’Isola dei Famosi ha preferito non aggiungere altri dettagli ma, ne siamo certi, Totti avrà omaggiato la sua donna, amore della sua vita, con un orologio prezioso e raffinato (soprattutto prezioso), che sarà certamente piaciuto un sacco a Ilary.

Sono passati ben 20 anni dal consolidamento dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che rimangono una delle coppie più solide e affiatate del mondo del calcio e del jet set in generale. Una coppia fuori dal comune in un settore dove separazioni e divorzi sono praticamente all’ordine del giorno. A Verissimo Ilary ha ammesso che non c’è un segreto ben preciso ma la voglia di stare insieme e continuare ad amarsi come il primo giorno.

