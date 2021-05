Dapprima era stato Leone a nominarla durante uno dei tanti filmati girati da papà Fedez. Poi l’altro giorno è stato il suo compleanno e Rosalba è stata celebrata da mamma Chiara Ferragni, che l’ha definita una super tata. In casa Ferragnez si è infatti festeggiato un nuovo evento di famiglia.

Dopo i 3 anni di Leone, compiuti a marzo scorso, il primo mese di Vittoria e mentre ci si prepara ai 34 di Chiara, che spegnerà le candeline il prossimo 7 maggio, nel weekend la family ha celebrato una persona molto importante, tata Rosalba. La Ferragni ha condiviso nelle Storie una foto della sua “super nanny” che abbraccia i suoi bambini, vestita di bianco mentre sorride davanti alla torta di compleanno. “Happiest birthday Rosalba”, ha scritto l’imprenditrice e influencer nelle storie, scatenando la curiosità dei fan.















Curiosità che è nata nel momento in cui, qualche giorno fa, il piccolo Leone aveva parlato di lei spiegando davanti all’obiettivo del papà che sarebbe andato in gita. Seduto a tavola a mangiare, aveva fatto l’elenco delle persone che voleva portare al parco e poi in una splendida fattoria insieme a lui. Il primo nome, ovviamente, era quello della mamma, il secondo quello di Fedez e il terzo, appunto, quello “della Rosalba”.















Rosalba lavora da molto tempo a casa Lucia-Ferragni. È infatti stata assunta dopo la nascita del loro primo figlio e Chiara la presentò ufficialmente nell’estate del 2018, quando andò in vacanza in compagnia del figlio e della tata, definendola “la miglior nanny di tutti i tempi”. Di lei, che ovviamente ora si occupa anche di Baby Vittoria, non si sa molto.









Ma ad aprile scorso, rispondendo alle domande dei follower sulla maternità, l’influencer aveva rivelato di avere una figura specializzata nel prendersi cura dei neonati: “Ho una grandissima ammirazione per le mamme che fanno tutto da sole senza alcun aiuto. Io non potrei mai. Ho una bravissima nanny”. Insomma, tata Rosalba è una figura importantissima per i bambini e per la famiglia Ferragnez.

