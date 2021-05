Alena Seredova è una delle donne più belle e amate in Italia. La sua relazione sentimentale con il calciatore della Juventus, Gianluigi Buffon, ha fatto sognare per anni. Dalla loro unione sono anche nati due splendidi figli, David Lee e Louis Thomas. Poi dopo essersi lasciata con l’atleta bianconero, ha conosciuto l’attuale compagno Alessandro Nasi. Con lui ha concepito la terza figlia Vivienne, venuta alla luce precisamente nel maggio del 2020. E ora l’ha mostrata in pubblico.

La piccola è cresciuta ovviamente tanto ed è bellissima proprio come la mamma. Recentemente la showgirl originaria della Repubblica Ceca ha mostrato a tutti la sua splendida cucina. Infatti, è decisamente super lussuosa. Il colore è bianco, ma si possono intravedere il lavello, il rubinetto e le maniglie d’oro. Si tratta più nello specifico di una ‘Bellagio’ che fa parte del magnifico e costosissimo brand ‘Marchi Cucine’. Lo stile è comunque abbastanza classico, ma la sua eleganza è davvero unica nel suo genere. (Continua dopo la foto)















Alena Seredova ha approfittato di una sponsorizzazione per mostrare quanto sia diventata grande la piccola Vivienne: “Vivi (ma anche io) siamo molto felici dei bellissimi premi della nuova raccolta punti di Pampers. Noi abbiamo preso questa bellissima cucina e la casetta. Anche voi potete divertirvi con i vostri bimbi! Scaricate l’App Coccole Pampers, caricate i codici presenti nelle confezioni dei pannolini e delle salviettine Pampers ed iniziate subito questa raccolta punti”. (Continua dopo la foto)















Tantissimi i commenti riservati ovviamente alla presenza della figlia di Alena Seredova: “Un picnic con la principessa”, “Siete entrambe bellissime”, “Siete davvero una meraviglia, complimenti”, “Quanto siete belle”, “Bellissime mamma e bimba”. Altri hanno voluto successivamente aggiungere: “Meravigliose come il sole”, “Amore grande”. La foto in questione ha quindi colpito davvero tutti. L’ex di Buffon non poteva scegliere un’immagine migliore, infatti i fan sono impazziti. (Continua dopo la foto)









Nel giorno del suo compleanno la ceca ha ricevuto tantissimi fiori in regalo e numerose foto con messaggi di auguri per i suoi 43 anni. E poi c’è una famiglia allargata meravigliosa, ecco cosa oggi dà tanta felicità e pace ad Alena Seredova dopo la tempesta. Si è fatta vedere con tutti i suoi figli in un meraviglioso scatto familiare e ora manca davvero pochissimo al primo anno di vita di Vivienne, che si celebrerà il 19 maggio.

