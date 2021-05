Stefania Orlando è famosa da anni ma sicuramente dopo il Grande Fratello Vip ancora di più. Rimasta nella Casa fino all’ultima sera e arrivata a un passo dalla vittoria, poi raggiunta dal suo più caro amico al reality, la showgirl e cantante si è fatta apprezzare moltissimo dal pubblico. Che l’ha conosciuta anche per i suoi lati più fragili, umani. Il suo profilo Instagram ha avuto un’impennata notevole di follower, proprio come successo ai suoi ex coinquilini, e anche la sua carriera sta andando a gonfie vele.

Meno presente nei salotti televisivi per scelta, come ci ha tenuto a sottolineare poco tempo fa, per Stefania Orlando le soddisfazioni arrivano sul fronte musica. Dopo aver anche smentito le presunte voci di crisi con il marito Simone Gianlorenzi, Stefania si è rituffata nel lavoro e ha dato vita a un vero e proprio tormentone. (Continua a leggere dopo la foto)















Stefania Orlando favolosa in bikini a 54 anni

Il suo nuovo brano ‘Babilonia’ si candida a diventare una hit estiva ed è già riuscito a collezionare numeri da capogiro. “Speriamo che questo pezzo sia di buon auspicio per tornare presto a ballare, a scatenarci e a stare tutti insieme”, ha commentato l’ex vippona sulle pagine di Libero Quotidiano. Poi è uscito il videoclip ed è stato un vero boom. (Continua a leggere dopo la foto)















Appena uscito, il video di ‘Babilonia’ ha già ottenuto oltre 100mila visualizzazioni. E in tanti sono certi che questi dati non potranno che aumentare considerevolmente nelle prossime settimane. Un enorme successo per Stefania Orlando. Che ha già inaugurato la stagione dei costumi da bagno pubblicando diversi scatti sul suo profilo Instagram anche se non è certo una novità che la showgirl e conduttrice abbia un fisico pazzesco. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

Lo abbiamo visto e rivisto anche nella Casa del GF Vip: per Stefania il tempo sembra proprio non passare. Ed è bastato qualche raggio di sole per farla spogliare e sfoderare due look super estivi. “Il buongiorno si vede dal costumino”, la didascalia lasciata dalla Orlando per accompagnare l’immagine. Immagine che ha fatto letteralmente scatenare i suoi fan: boom di like e commenti a pioggia: “Una statua”.

“Una storia con lui?”. Drusilla Gucci, il gossip scoppiato dopo l’Isola dei Famosi. Sul cantante bello e ‘duro’