“Una storia con lui?”. Drusilla Gucci, il gossip scoppiato dopo l’Isola dei Famosi. Sul cantante bello e ‘duro’

Tutta la verità dopo un mese di gossip. Non si sono mai arrestate le voci sul presunto flirt tra Drusilla Gucci e il famoso cantante. Tanti i pettegolezzi su di loro dopo Sanremo 2021, e intere colonne dove i loro nomi primeggiavano su tutti. Ma per l’ex naufraga e Damiano dei Maneskin, la verità è diversa rispetto a quello che molti fan sospettavano. Ne ha parlato Drusilla in persona.

Lui continua a essere il giovane rocker più chiacchierato di sempre. Affascina il pubblico di fan e non solo per il suo aspetto da bello e ‘duro’, ma anche per una vita sentimentale che solo a tratti restituisce chiarezza. Damiano David, che con la sua band italianissima ha partecipato a Sanremo 2021 con il brano “Zitti e buoni”, non solo si è aggiudicato la vittoria del 71°n, ma a distanza di mesi, continua a essere il più chiacchierato di sempre. (Continua a leggere dopo la foto).















Sulla vita sentimentale dell’ormai famoso cantante romano, classe 1999, si sa ben poco. L’unica indiscrezione su qualche relazione sentimentale risale al 2017, quando finì il rapporto con Lucrezia Petracca. E sul presunto flirt con l’ex naufraga Drusilla? La Gucci è stata intervistata dal settimanale Chi e ha rivelato la sua verità in merito: “Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin”. (Continua a leggere dopo la foto).















Poi la rivelazione: “Fake news… Purtroppo”. E in quel “purtroppo” tutta l’amara ironia della sorte. Smentita, dunque, seppur a denti stretti, la relazione con Damiano. La Gucci ha poi puntualizzato qualcosa in più sulla sua vita sentimentale: “Ho avuto poche storie e non con personaggi conosciuti, per carità!”. Splendida ex naufraga con tanti corteggiatori ma solo tre storie importanti alle spalle. (Continua a leggere dopo le foto).









Drusilla ha persino confidato al magazine di aver provato anche una convivenza, durante l’anno che l’avrebbe vista lontana, anzi lontanissima dall’Italia, ovvero quando ha vissuto in California per un anno. Il suo cuore resta single, tanto quanto quello di Damiano. E non a caso, ha fatto sapere la madre dell’ex naufraga, Drusilla sarebbe attratta soprattutto dall’intelligenza e non dai muscoli di un uomo. Chi sarà il fortunato?

“Al posto della collega”. Mara Venier, prima le voci poi la certezza. Zia Mara vince e ‘si prende’ l’altro programma