Barbara D’Urso, la domanda che tutti si pongono ormai da tempo è: ma la conduttrice ha il cuore libero oppure no? I pettegolezzi su alcuni presunti flirt della conduttrice sono stati molto spesso un buco nell’acqua e per evitare ulteriori fraintendimenti, è proprio Carmelita a rompere il silenzio smentendo le voci che corrono sul suo conto.

“Lo dico a tutti i paparazzi che stanno sotto casa mia ogni sera, non sprecassero tempo perché fa freddo a Milano e non c’è niente da fotografare”, aveva detto un paio di mesi fa durante la puntata di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso continua a restare molto riservata, almeno quando di mezzo ci sono questioni di cuore, ma come sempre le voci e le indiscrezioni sono pane quotidiano della cronaca rosa italiana e a febbraio il sito Giornalettismo aveva tirato in ballo un nome. (Continua a leggere dopo la foto)















“Il suo nuovo “lui” si chiama Francesco Zangrillo. Professione assicuratore, con una storia importante alle spalle. I due si sarebbero conosciuti a metà dicembre, grazie ad amici in comune, e avrebbero trascorso le vacanze di Natale, insieme e in gran segreto, nella casa a Capalbio della conduttrice”, scriveva Giornalettismo. Ma il nome è uscito fuori anche dopo un post in cui Elisabetta Gregoraci mostrava ai fan le rose inviate da un ammiratore segreto. “300 rose rosse, grazie. Chiunque tu sia”. (Continua a leggere dopo la foto)















E immediate erano arrivate le reazioni dei suoi fan, anche vip. Matilde Brandi ad esempio ha postato: “Amoreee, te le meriti tutte”, mentre la sorella Marzia aveva pubblicato quattro emoticon con gli occhi innamorati. “Che meraviglia”, “Sono veramente stupende”, “Tu sei la rosa più bella”, “Credo tu lo sappia, ma diventi sempre più splendida”. Ora le chicche di gossip pubblicate sull’ultimo numero di Chi Magazine, rivelano il nome di quell’ammiratore. (Continua a leggere dopo la foto)









“Elisabetta Gregoraci continua a mietere vittime, dopo il Grande Fratello Vip, e a ricevere doni come mazzi di rose rosse. Questa volta l’ultimo, enorme e colorato cesto porta il nome di Francesco Zangrillo, che tempo fa era stato indicato come un flirt di Barbara D’Urso. Elisabetta sui social risponde a Zangrillo con cuori e baci”. Poco o nulla si sa su Francesco Zangrillo, che di mestiere fa l’assicuratore, abita a Milano ma non è parente del celebre Alberto Zangrillo, il primario dell’ospedale San Raffaele di Milano.

