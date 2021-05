Dayane Mello e la ‘nuova’ fiamma. Il weekend segreto non è più segreto: come li hanno beccati

Dayane Mello è stata una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella è stata centro dell’attenzione per la sua amicizia tormentata con Rosalinda Cannavò e per aver vissuto un terribile lutto all’interno della casa di Cinecittà, la morte del fratello Lucas, morto in un incidente stradale in Brasile quando la giovane si trovava in casa. Arrivata quarta nella finale del reality show condotto da Alfonso Signorini – l’edizione è stata vinta da Tommaso Zorzi – ora Dayane Mello sta vivendo un momento d’oro della sua vita e della carriera.

Il mese scorso il settimanale Chi ha spifferato una bomba gossip sulla vita privata di Dayane Mello. La voce aveva iniziato a correre dopo una diretta Instagram con “Casa Chi” in cui Dayane Mello raccontava ai fan di una nuova frequentazione: “Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato. Ma se vi mando una foto succede un macello”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex tronista Amedeo Venza aveva fatto il nome di Mario Balotelli: “Qualche giorno fa si sono visti a Milano – aveva fatto sapere via social – Si sentono e si vedono con molta cautela”. Proprio nella Casa, i due si erano rivisti ma la circostanza non era stata particolarmente felice, tanto che il calciatore si era poi scusato per le frasi “poco gentili” rivolte all’allora concorrente del reality show. (Continua a leggere dopo la foto)















Sul possibile ritorno di fiamma ha detto la sua anche Enock, il fratello di Mario Balotelli. Intervistato Giada Di Miceli per “Non Succederà più”, ha così risposto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia… Devi chiederlo agli interessati”. Sui social Dayane ha risposto. “Non sono fidanzata”, spiegando anche: “Io penso che purtroppo questo mondo è scarso di uomini che sanno valorizzare una donna. Che sanno fare complimenti, trattare veramente una donna come si merita”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma l’ex vippona e il calciatore sonno stati paparazzati insieme fuori da un albergo e secondo il settimanale Chi tra loro si sarebbe riacceso l’amore. “Balotelli e Dayane Mello, il loro week end segreto ‘è ancora amore’. – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – Una coppia giovane e sensuale che nel weekend ha rinnovato una bollente storia d’amore che negli anni scorsi si era spenta: parliamo di Mario Balotelli e Dayane Mello, che dopo essersi ritrovati al Grande Fratello Vip, hanno riallacciato un bollente flirt che si è consumato in un lussuoso albergo della Brianza”.

