“Non vediamo l’ora di incontrarti”. La cantante lo ha tenuto segreto per mesi e ora lo annuncia con questa foto

“Abbiamo sognato questo momento da così tanto tempo e non possiamo credere che il sogno si stia finalmente avverando … non vediamo l’ora di incontrarti”, ha scritto sui social media dando la bellissima notizia.

La cantante ha annunciato la sua prima gravidanza vestita con un abito in seta verde che lascia intravedere il pancione. Insieme a lei anche il fidanzato, che posa teneramente accarezzandole la pancia. La cantante di 29 anni e l’atleta di 29 anni si sono fidanzati lo scorso giugno dopo essersi frequentati per quattro anni. Tantissimi i commenti di auguri per l’arrivo del piccolo (o della piccola), tra questi anche quelli degli amici vip. “Guarda questa famiglia”, “Non riesco a smettere di fissare queste immagini. Sei una visione. Complimenti mia bellissima sorella!”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono arrivati auguri anche da parte di Millie Bobby Brown, Mabel, Cher Lloyd e tanti altri. Leigh-Anne Pinnock e Andre Gray, calciatore 29enne, stanno insieme da quasi cinque anni. Lo scorso anno, in occasione del loro quarto anniversario, lui le ha fatto una proposta di matrimonio allestendo un cinema all’aperto e facendo proiettare un film della loro storia. (Continua a leggere dopo la foto)















Leigh-Anne Pinnock, cantante della band britannica Little Mix, farà il suo debutto cinematografico questo Natale. È anche protagonista di un nuovo documentario della BBC intitolato Leigh-Anne: Race, Pop & Power. La band tutta al femminile ha da poco lanciato il video del remix di “Confetti” – title track dell’ultimo album realizzato insieme alla rapper statunitense Saweetie. (Continua a leggere dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock)

Le Little Mix sono un girl group britannico formatosi nel 2011, composto da Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall. Le ragazze hanno vinto l’ottava edizione della versione britannica del talent show The X Factor, nella squadra capitanata da Tulisa. Del gruppo faceva inizialmente parte anche Jesy Nelson, che il 14 dicembre 2020 ha annunciato l’uscita dal gruppo per problemi di salute mentale.

