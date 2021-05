C’è voluto del tempo. Ma oggi è un uomo felice. Fabio Fulco, lo ricorderete, ha avuto una lunga e importante relazione con l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Dopo 12 anni insieme, però, la storia si è conclusa. Cristina e Fabio hanno preso strade diverse: la modella si è sposata con il manager Marco Roscio dal quale aspetta una figlia che nascerà proprio a maggio 2021. Ma anche Fabio si è rifatto una vita e ha trovato l’amore.

Lei è Veronica Papa, ha 26 anni, la metà di quelli di Fabio, e, pensate un po', anche lei è in dolce attesa. E ha conquistato il suo cuore con una lettera in cui gli scrisse: "Fino a quando vivrò sarò tua". Per l'attore Veronica ha significato una vera e propria rinascita: "Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato". Oggi ha ritrovato un sogno di vita e sé stesso: "Non sapevo da dove cominciare, non credevo più a niente, tantomeno alle donne".















Il primo maggio Veronica ha compiuto 26 anni e Fabio Fulco ha voluto dedicarle un romantico messaggio sui social: "Oggi é il tuo compleanno, eppure il regalo me lo fai tu con il tuo amore e con la vita che porti dentro di te….. siete la ragione della mia vita!!! Tanti auguri amore mio💙💙🥰🥰🥰". Ormai mancano una manciata di giorni alla nascita della bimba, Veronica infatti è all'ottavo mese di gravidanza.















Fabio Fulco non è mai stato così felice e nei suoi numerosi post lo conferma in pieno. L'attore ha ripercorso le tappe di quello che è a tutti gli effetti un cammino favoloso, mano nella mano con la sua Veronica: "Tutte le favole cominciano con 'c'era una volta'… La mia è cominciata con 2 lineette rosse!" scrive Fabio. La nascita della sua prima figlia è prevista per gli ultimi giorni di maggio, al massimo i primi di giugno.









La piccola nascerà a Napoli, dove Fabio Fulco è tornato a vivere in compagnia della sua dolce metà. In un’intervista al settimanale Più l’attore ha spiegato: “Dopo tanti anni a Roma torno a vivere nella mia amata città, nel quartiere Posillipo”. “Voglio – le parole di Fabio – che mia figlia cresca dove sono le mie radici. Anche Veronica è stata entusiasta di questa scelta”. E spunta anche l’indizio sul nome che avrà la loro figlia: sarà quello di una santa alla quale sia Fabio che Veronica sono molto devoti. Poi ci sarà tempo e modo sposarsi.

