Non è il caso di contattare “Chi l’ha visto” ma poco ci manca. Il Festival di Sanremo è stato sempre al centro dell’attenzione. La kermesse per eccellenza della musica italiana ha ospitato grandissimi cantanti, indimenticati cantautori, ma anche vere e proprie meteore. Big, o più o meno big, hanno trionfalmente calcato il famoso palco, per poi essere risucchiati dall’oblio. Ricordate i Jalisse con “Fiumi di parole”?

La loro vittoria è stata un fulmine a ciel sereno, ma poi chi li ha più visti o sentiti? Di sicuro l'ultima edizione di Sanremo voluta da Amadeus ha segnato un momento di rottura rispetto al passato. Sarà stato per il lockdown, ma anche la vittoria dei Maneskin è stata un segnale forte di cambiamento. Tra le proposte più originali, però, ce n'è stata un'altra che non è riuscita ad ottenere i risultati sperati, ma che ha comunque colpito il pubblico. Stiamo parlando di Aiello che ha presentato il suo brano "Ora", giunto penultimo in classifica. Già, ma che fine ha fatto Aiello?















Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo Aiello è letteralmente scomparso da tv, media e social network. Almeno fino all'ora di pranzo del 4 maggio 2021, quando lo stesso cantante ha pubblicato una story su Instagram. E ha spiegato: "Credo che i social siano il luogo peggiore e migliore per abbattere le distanze, condividere certe cose personali. Vi ho letto in questi giorni, mi avete toccato più volte gli occhi e il cuore".















Aiello ha voluto rispondere così a chi cercava di capire dove fosse finito: "Sentirsi dire 'mi manchi' o chiedere la ragione di un'assenza, è qualcosa di speciale che io vivo da sempre con la mia famiglia e i miei amici più cari. Se ci penso, con la maggior parte di voi non ci siamo mai visti né abbracciati ancora (per poco) e leggervi mi ha colpito molto". "Ho subito un intervento – prosegue Aiello – niente di particolarmente grave".









Le parole di Aiello sono, comunque, rassicuranti: “Sto bene, e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso. Se sono stato assente sui social e altrove, è per questo motivo. Da oggi parte il recupero, tornerà più forte di prima, sta arrivando l’estate… Che ve lo dico a fare?”. Poco dopo un’altra story, stavolta più criptica, con un grande cuore rosa al centro. Il senso appare oscuro, ma l’importante è che Aiello abbia superato il delicato momento. Forse legato a quegli stessi problemi di voce che ne avevano condizionato le performance a Sanremo…

