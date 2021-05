Brutte notizie per il cantante Morgan. La notizia è arrivata qualche ora fa e ha fatto preoccupare tutti: è rimasto infatti vittima di un incidente in strada e ha riportato alcune conseguenze dal punto di vista fisico. A riferire in anteprima tutti i dettagli è stato il magazine ‘MOW’. A quanto pare l’artista era uscito da poco da una sala di registrazione. Qui aveva lavorato alacremente insieme ai Bluvertigo per dare vita al nuovo disco che uscirà a breve, che si intitola precisamente ‘BluVentuno’.

Qualche settimana fa si era reso protagonista di una dichiarazione clamorosa su Vittorio Sgarbi: "Lui ha le pa… grigie. Le mostra a tutti a casa tua "tirandosele fino al petto e ridendoci sopra". Una cosa molto intima, che probabilmente sarebbe stato molto più sensibile non raccontare. Ma tutti sanno com'è fatto l'ex di Asia Argento. E anche quest'ultima, collegato con lui sui social, aveva riferito un aneddoto su Sylvester Stallone: "In una pausa sul set si è fatto fare un po…o da una donna".















Morgan sarebbe caduto dal suo monopattino e si sarebbe rotto due costole, a causa dell'impatto al suolo. Lui stesso ha poi aperto una stanza su 'Clubhouse', che ha voluto definire: "Cercasi ortopedico a Milano". Dunque, l'incidente è avvenuto nella città lombarda. Non si sanno ulteriori informazioni sulle condizioni di salute, ma comunque non ci sarebbero state gravi ferite. Si sarà indubbiamente spaventato per l'accaduto, ma non ha perso tempo e ci ha riso su dunque in queste ore.















Sono usciti fuori altri particolari comunque sull'incidente, come riportato sempre da 'MOW': "Sarebbe caduto per colpa di un tombino". Non resta che attendere ulteriori cenni da parte del cantante, che non smette mai di far parlare di sé. Soprattutto con Asia Argento si era scatenato nelle precedenti settimane con dichiarazioni bomba, che facevano ipotizzare anche un possibile ritorno di fiamma. Ora questo imprevisto che non è riuscito ugualmente a buttarlo giù di morale.









La Argento aveva detto durante una diretta con Morgan: “Ti adoro Marco, dobbiamo rimetterci insieme. Facciamo questa cosa pazza”. Lui aveva voluto aggiungere: “Quando? In autunno no, cadono le foglie e io muoio. E poi in autunno i violini singhiozzano”. Si era pensato ad un rinvio alla prossima primavera e Castoldi aveva concluso: “Sì, fammi questo regalo. A primavera vedo sempre gli altri felici e io sono malinconico”.

