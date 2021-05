“Non è come dicono. Capito?”. Dayane Mello parla e delude i fan. Da lei volevano sentire tutt’altro

Negli ultimi giorni si è parlato di un ritorno di fiamma tra Dayane Mello e Mario Balotelli dopo il Grande Fratello. I due si sono anche incontrati all’interno della casa più spiata d’Italia e la modella brasiliana ha più volte ammesso agli altri concorrenti del reality show di non aver mai dimenticato l’attaccante del Monza.

Sul possibile ritorno di fiamma ha detto la sua anche Enock, il fratello di Mario Balotelli che con Dayane Mello ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Interpellato da Giada Di Miceli per “Non Succederà più”, ha così risposto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia… Devi chiederlo agli interessati”. Enock ha ammesso, infine, che approverebbe una relazione tra i due se così fosse: “Se sono contenti loro sì”. (Continua dopo la foto)















Adesso parla proprio Dayane Mello e dice la sua verità. Lo ha fatto sui social rispondendo a delle domande dei suoi fan. “Non sono fidanzata” è stato il suo commento lapidario. A un utente della rete che le ha chiesto se un uomo le ha mai detto di stimarla, ha replicato facendo subito capire di essere ancora libera sentimentalmente: “Io penso che purtroppo questo mondo è scarso di uomini che sanno valorizzare una donna. Che sanno fare complimenti, trattare veramente una donna come si merita”. (Continua dopo la foto)















Dayane ha soprattutto messo a tacere i pettegolezzi sul suo presunto flirt con Mario Balotelli. E dopo aver ribadito di non essere fidanzata ha spiegato: “Spero abbiate capito già questa cosa”. Infine Dayane ha detto come la pensa sugli uomini manifestando tutta la sua delusione: “L’uomo è troppo concentrato su sè stesso e ha perso un po’ il ruolo. Purtroppo non bastano i complimenti, sono i fatti che contano”. (Continua dopo la foto)









In passato Dayane Mello e Mario Balotelli hanno avuto un legame che è durato per circa dieci anni, al punto che l’ultimo incontro ci sarebbe stato prima che la modella brasiliana varcasse la famosa porta rossa di Cinecittà. Il calciatore, durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, le aveva fatto diverse sorprese. L’ex gieffina ha raccontato che, nel corso degli anni, ha ricevuto tanti omaggi da parte di Mario. Una volta le ha fatto trovare cento rose nella macchina e ha chiuso un ristorante per loro, sottolineando tutto il suo romanticismo.

