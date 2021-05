Caterina Collovati scatenata come non mai. L’opinionista delle trasmissioni di Barbara D’Urso è infatti esplosa sui social network, facendo anche un gesto clamoroso. Dopo essere stata attaccata duramente da un hater con parole molto forti, la coniuge di Fulvio Collovati non ci ha visto più e ha smascherato davanti a tutti i suoi follower la persona in questione. Colui che l’ha criticata e insultata non è infatti uno qualunque, ma è molto noto in Italia. Una situazione che non ha precedenti.

Non è ovviamente la prima volta che lei o altri personaggi famosi subiscano invettive da parte del popolo del web, ma questa volta lei non ci è passata sopra e ha alzato il tono dello scontro. A tal punto da segnalare il nome e cognome dell'uomo, il quale non sappiamo se adesso rischierà conseguenze anche lavorative per le sue parole. La giornalista non ha avuto peli sulla lingua, ma nessuno presumibilmente si attendeva una reazione così netta e diretta. La questione potrebbe non finire qui.















Caterina Collovati ha pubblicato sul suo profilo Instagram la conversazione con l'hater e ha commentato: "Quando l'hater non è affatto anonimo, ma scopri che ricopre un ruolo prestigioso per conto di un'azienda internazionale che fa dello stile il proprio biglietto da visita. Però, che stile! Proprio vero che l'abito non fa il monaco, anche se di Gucci". Si tratta dunque di Lorenzo D'Elia, come confermato dall'opinionista Mediaset, che avrebbe dunque un compito importante.















L'uomo in questione le ha scritto inizialmente: "Non perdi mai l'occasione di tacere", pronta la risposta di Caterina Collovati: "Taci tu, chi ti conosce?". E lui ha proseguito così: "Tanto in Rai non ti chiama nessuno. Inutile che lecchi il cu..o". Poi la moglie di Fulvio ha concluso: "Non lecco nessuno, in Rai ci sono già, informati ed usa un linguaggio meno volgare. Altrimenti sloggia da questa pagina". Poi la messa in piazza del suo nome. Immediate le reazioni dei fan della donna.









Un post condiviso da Caterina Collovati (@caterinacollovati)

Questi alcuni dei commenti dei seguaci della Collovati: “Che tristezza”, “La solita ‘classe’ delle persone che si credono superiori”, “Proverei vergogna e schifo a fare un commento del genere ad una donna. Ma evidentemente la cafonaggine è radicata”, “L’indifferenza è il maggior disprezzo, cara Caterina. Dietro la tastiera diventano tutti fenomeni”, “Devi essere più educato”.

