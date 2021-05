“Abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri. Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti. Ci godiamo pure i silenzi, che in genere spaventano mentre, al contrario, rappresentano una delle maggiori libertà che ti puoi permettere. Il confinamento è stato un test enorme…”.

Così, tempo fa, Alessandra Mastronardi si raccontava a Io Donna. Dai Cesaroni ai Medici, Alessandra è ormai una delle figure di spicco del cinema italiano. Attrice capace di recitare in ogni ruolo, bella e simpatica nella sua vita non solo successi ma anche problemi di salute. "Il cardiologo ha detto che il mio è un disturbo psicosomatico. Mi capitava già a scuola: i battiti cominciano ad accelerare, sempre più forte, il respiro diventa affannoso, la mia percezione della realtà più difficile. E io entro in uno stato di quasi incoscienza. A volte, sono svenuta", raccontava Alessandra Mastronardi.















Che aveva proseguito: "All'improvviso, tutto rallenta, e tende a ritornare verso la normalità. Ma proprio questo, anche se può sembrare strano, è il momento più pericoloso, perché la pressione del sangue, che era salita per colpa della tachicardia, va incontro a un immediato crollo velocissimo…". Un problema che riesce a tenere sotto controllo.















Forse ora di più che il suo cuore batte solo per l'attore Ross McCall che Alessandra Mastronardi sposerà tra poco. A dare la bella notizia è il giornalista Santo Pirrotta che, durante lo spazio dedicato al gossip nel programma 'Ogni Mattina', ha aggiunto che le nozze si svolgeranno in Italia quest'estate.









Il matrimonio, inizialmente previsto per giugno 2020, è stato rimandato a causa della pandemia. I futuri sposi, riservatissimi, starebbero organizzando una cerimonia molto ristretta, circoscritta agli amici più intimi e ai parenti che, per McCall, arriveranno dal Regno Unito per l’occasione. Ross è noto per il ruolo di Matthew Keller in ‘White Collar’ e prima di conoscere la sua futura sposa, è stato legato all’attrice americana Jennifer Love Hewitt.

