Avevamo lasciato Dayane Mello alle prese con la tiritera su Mario Balotelli. Già ripresa un paio di volte dalle domande più impertinenti di fan e gossippari incalliti, la ex vippona di Alfonso Signorini aveva vuotato il sacco, ma non per intero, un po’ a metà, diciamo.

Da parte di Mario Balotelli un silenzio mai interrotto che non ha dunque lasciato trasparire nulla. E poi proprio quella paparazzata lì, Mario e Dayane insieme in quella villa… Insomma, gatta ci cova e noi con le uova vogliamo farci una carbonara (solo tuorli). Ora a parlare è un vip molto vicino alla coppia.















A Enock Barwuah, fratello minore di Mario Balotelli, è stato chiesto da Giada Di Miceli qualcosa in proposito al presunto ritorno di fiamma tra Mario Balotelli e Dayane Mello. Non dimentichiamo che sono ormai settimane intere che circolano voci riguardanti la possibilità che Dayane Mello e Mario Balotelli siano tornati insieme.























Su tutta la faccenda ad oggi non esiste alcuna certezza, ma sono parecchi i fan che sperano di sapere al più presto tutti i particolari. Nel frattempo il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, è stato interrogato da Giada Di Miceli a Non succederà più, e a proposito del super gossip riguardante il ritorno di fiamma. Le parole di Enock sono state poche ma ben chiare.

Enock Barwuah ha detto: “Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia… Devi chiederlo agli interessati”, mentre a proposito di una presunta liaison tra i due Enock ha affermato di dare la sua completa approvazione: “Se sono contenti loro”.

