Dalle stelle alle stalle, o quasi. Per Diletta Leotta gli ultimi mesi sono stati come al luna park, un concentrato di emozioni fortissime. Prima la storia paparazzatissima con Can Yaman. Poi le voci secondo cui la relazione con l’attore turco sarebbe stata solo una mossa di marketing. Infine lo sfogo della conduttrice Dazn che se l’è presa con chi sospettava che tra lei e Ryan Friedkin ci fosse del tenero.

E dunque la liasion con il vice presidente della Roma sarebbe stata, secondo qualcuno, la causa della crisi con Can. Una crisi arrivata per giunta a pochi mesi da quel matrimonio che da diverso tempo viene dato per fissato in estate. Anche qui, però, non c’è nulla di certo. E così mentre Diletta si affrettava a smentire i pettegolezzi sulla fine della relazione con l’attore turco, il settimanale Oggi pubblicava le foto del bacio con Ryan. (Continua a leggere dopo la foto)















Se siete un po’ confusi, tranquilli, è naturale. Sembra una soap opera, effettivamente. Comunque Valerio Staffelli e quelli di “Striscia la Notizia” hanno pensato bene di portare un tapiro d’oro a Diletta Leotta. Alle 20 e 35 su Canale 5 la conduttrice sportiva riceverà il suo settimo tapiro. Tuttavia spiega: “Quelle foto sono di dicembre. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa”. (Continua a leggere dopo la foto)















Subito dopo Diletta Letto chiarisce le ragioni che l’hanno spinta a criticare duramente paparazzi e gossippari vari: “Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che mandassero un drone fuori dalla finestra di casa mia a spiarmi”. (Continua a leggere dopo le foto)









In un’altra circostanza a Roma Valerio Staffelli non era riuscito a consegnare il tapiro a Diletta Leotta. In quell’occasione era stato lo stesso Can Yaman a trascinare in modo piuttosto energico la conduttrice che così non era riuscita, pur volendo, a prendere il tapiro. Ma stavolta le cose sono andate diversamente. E Diletta ha scherzato con Staffelli, affermando che l’attore si era ingelosito perché temeva “un così bell’uomo”…

“È successo già mesi fa”. Diletta Leotta, lo scoop di Oggi sul nuovo fidanzato Ryan Friedkin