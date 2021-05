“Compleanno super lusso e per pochi”. Ilary Blasi, arrivano le immagini della festa per i 40 anni

Ilary Blasi ha compiuto 40 anni il 28 aprile, ma a causa degli impegni televisivi ha festeggiato sabato 1 maggio con un viaggio e una festa a Montecarlo. Aveva detto che non avrebbe festeggiato, ma dopo le prove dell’Isola dei Famosi e la puntata serale del reality show è volata via per trascorrere qualche ora in totale spensieratezza e in compagnia del marito Francesco Totti, della sorella maggiore e di alcuni amici.

Festa a Montecarlo per Ilary Blasi e in un lussuoso hotel è andato in scena il party la sera del primo maggio. Non c’era Melory, la sorella minore, appena diventata mamma di Jolie. Ma ci sono le persone più legate alla coppia. A tavola, nella cena privata in un’esclusiva suite dell’hotel, Ilary si diverte insieme al marito Francesco e agli amici. C’è anche Cristian, il primogenito di 15 anni. La Blasi e Totti, così come tutti i loro ospiti, prima di partire si sono regolarmente sottoposti a tampone: solo così hanno potuto viaggiare e soggiornare in sicurezza in albergo. (Continua dopo la foto)















Il giorno del compleanno di Ilary Blasi, suo marito Francesco Totti aveva pubblicato su Instagram una romantica dedica alla moglie: “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40, abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita insieme. Auguri amore mio”. Sulle stories poi il capitano giallorosso aveva pubblicato una serie di foto insieme alla moglie per celebrare i suoi 40 anni. Il post ha collezionato migliaia di like e commenti. (Continua dopo la foto)















Ilary Blasi e Francesco Totti si sono conosciuti quando la conduttrice aveva 20 anni. Un lungo corteggiamento poi i due hanno deciso di fidanzarsi per poi sposarsi e diventare una famiglia (hanno tre figli: Christian, Chanel e Isabel). Una storia d’amore che è stata ripercorsa anche dalla serie “Speravo de morì prima” che è andata in onda su Sky nelle scorse settimane. (Continua dopo la foto)









Ilary Blasi è da poco diventata zia. Infatti è nata la figlia di Melory, sua sorella minore: la bimba si chiama Jolie. Dopo nove mesi di attesa, la giovane ha potuto festeggiare questa splendida notizia e ha postato la foto della manina della neonata. Si può intravedere anche la mano della mamma e una parte del viso della meravigliosa creatura. Il papà di Jolie è Tiziano Panicci, marito di Melory dal 2 luglio 2017.

“Chiudete la bocca”. Rosalina Cannavò, adesso parla lei. Dietro l’aumento di peso c’è una ragione precisa