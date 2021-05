L’amore supera ogni difficoltà. E in questi ultimi mesi di difficoltà, diciamocelo, ne abbiamo avute abbastanza. Così quando arrivano notizie del genere è una gioia poterle condividere. E dove farlo se non nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live? Carmelita ha abituato il suo pubblico a sorprese, confidenze e veri e propri scoop su tanti personaggi del mondo della televisione e dello spettacolo.

E le voci di una probabile fine della sua esperienza a Mediaset, così come quelle sul calo degli ascolti, non hanno minimamente intaccato il suo stile e la sua capacità di far aprire i propri ospiti. Così, nella puntata di domenica 2 maggio, i protagonisti di questa bella storia sono stati un famoso attore della fiction CentoVetrine e la sua fidanzata conosciuta appena due anni fa. Parliamo di Alex Belli e di Delia Duran.















Alex Belli è noto al grande pubblico di Canale 5 per aver interpretato il ruolo di Jacopo Castelli nella soap opera CentoVetrine, andato in onda per 15 stagioni dal 2001 al 2016. Alex, il cui vero nome è Alessandro Gabelli, si è presentato mano nella mano con la sua splendida Delia Duran. L'attore ha deciso di sorprendere la sua anima gemella, che di professione fa la modella, in grande stile. Come in una favola.















Le immagini della proposta di matrimonio di Alex Belli alla sua Delia Duran hanno fatto emozionare e commuovere tutti. In un paesaggio da cartolina, i due si trovavano infatti alle Maldive, Alex ha prima coperto gli occhi alla sua Delia con un foulard celeste. Poi l'ha accompagnata, cingendole la vita, su una bianca spiaggia fino ad arrivare a pochi metri dal punto in cui le onde del mare si infrangono a riva.









Qui, in un punto in cui le due rive si incontrano a formare una lingua di sabbia larga poche decine di metri, Alex ha cenato con la sua bella. Poi è arrivato un piatto con un anello che ha sugellato il momento più romantico. “È una sorpresa che ho fatto a lei ma non sappiamo ancora la data del matrimonio” ha spiegato l’attore. E Delia ha aggiunto: “È stata una grande sorpresa, non me lo aspettavo assolutamente. Sembra la scena di un film”.

Sulla data è ancora mistero: “Non lo so – spiega Alex Belli – l’unica cosa che immagino è farlo con i propri familiari e pochi intimi”. “Il post Covid – le parole di Delia – ci ha fatto riscoprire i valori familiari e soprattutto che sia un matrimonio spirituale in chiesa”.

