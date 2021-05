Negli ultimi giorni Natalia Paragoni è stata al centro di numerose notizie, tra l’annuncio di aver perso un figlio e quello di essersi fatta male in intimità con Andrea Zelletta, non ha avuto un attimo di pace. Infatti la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato che, dopo sei mesi di lontananza per il GF Vip, Andrea Zelletta stia recuperando alla grande il lungo periodo di astinenza passato lontano da lei.

Natalia Paragoni ha raccontato di sentirsi ‘incriccata’ per colpa di alcuni strappi muscolari e la causa non sarebbe una sessione di sport, bensì un movimento azzardato compiuto con il suo Croccantino. Infatti da settembre 2020 a marzo 2021 Natalia e Andrea sono rimasti lontani a causa del reality show. Nonostante i pettegolezzi sorti mentre Croccantino era nella Casa, che millantavano un tradimento, la coppia non ha subito terremoti. (Continua dopo le foto)















Dopo tutti gli annunci di Natalia, Andrea Zelletta ha rotto il silenzio sul suo futuro in amoroso. Intervistato dal settimanale Ora ha svelato che non manca troppo per avere un figlio: “I nostri figli devono avere i genitori giovani, come li ho avuti io. Speriamo di riuscire in questo magnifico sogno. Non ancora, però. Dobbiamo prima sistemare la casa. Ma non aspetteremo molto”. (Continua dopo le foto)























E ha anche affermato di aver perso un bambino: “Ero più giovane e ho perso un bambino. Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo proprio i paraocchi. Per me è stato un dolore immenso”. Adesso sarebbe quindi pronta a riprovarci e Andrea Zelletta è sicuramente la persona che ritiene giusta al suo fianco. (Continua dopo le foto)

Nonostante la gravidanza andata male, Natalia Paragono e Andrea Zelletta non sembrano essersi scoraggiati. E parlando del rapporto intimo avuto settimana scorsa, Natalia a ha dichiarato: “Ci siamo un po’ divertiti in questo fine settimana. Ma ci sta dai, non posso lamentarmi, poteva andare peggio”.

