Avevamo lasciato Mercedesz Henger alle prese con mamma Eva, che di lei aveva detto: “Mi dispiace che si sia trasformata così, io la trovavo molto più bella prima. La sua nuova immagine non coincide col mio gusto, preferisco una maggiore femminilità. Se però lei si piace così, io sono contenta per lei. Conoscendola e sapendo che è un ragazza abbastanza fragile, spero solo che non l’abbia fatto per piacere a qualcun altro”.

Parole piuttosto dure, che si son risolte nel peggiore dei modi: "Oggi tra noi non c'è più alcun tipo di rapporto, ma per me va bene così. È arrivato il momento di dire basta, ritengo che ci sia un limite a tutto". Ora Mercedesz di trova a fare i conti con la sua storia d'amore appena naufragata.















La storia tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi è durata circa 2 anni e ad oggi è finita.A riportare la notizia è stato lo stesso ex fidanzato della figlia di Eva henger: "Non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di 'ste cose. Non c'è una motivazione valida, purtroppo non si andava d'accordo. Tra me e Mercedesz è finita".























Ad oggi Mercedesz Henger non ha preso parola in merito alla questione e in tanti tra i fan le hanno chiesto quali siano le sue condizioni. Proprio a causa della storia tra Mercedesz e Lucas, Eva Henger aveva interrotto i rapporti con sua figlia. Per Eva Henger infatti Lucas sarebbe stato un manipolatore, oltre ad aver, secondo Eva, cambiato sua figlia attraverso forme di controllo psicologico. Mercedesz ha sempre preso le difese del fidanzato mettendosi contro sua madre.

Mercedesz Henger ai tempi si difese dalle dure parole di mamma Eva così: “Mi dispiace che una madre attacchi la figlia pubblicamente su cose abbastanza triste. Non lo farei mai se fossi un padre. Quando Mercedesz era in carne lei la attaccava. Ora, lo dico senza freni, forse soffre la competizione della figlia. Vorrebbe essere come lei? Il tempo passa per tutti, Eva resta una bella donna. Dovrebbe bastare questo”.

