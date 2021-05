Ma insomma Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono o no in crisi? La coppia, che si è formata a Uomini e Donne, è tornata sotto la luce dei riflettori negli ultimi giorni. Le voci di una rottura si sono moltiplicate e i due sono stati costretti ad intervenire. Con un video condiviso sui social Riccardo ha smentito i rumors che volevano la coppia in crisi. Poco dopo, però, è stata Roberta a spiegare il suo punto di vista.

E le sue parole hanno ben presto acceso la polemica. La Di Padua ha infatti confidato che la relazione non sta vivendo un momento troppo positivo. ache ha fatto presto il giro di siti e giornali la coppia confermava che non c'era assolutamente aria di crisi. Ma stavolta è diverso, perché giorni dopo quelle Storie che avevano tranquillizzato tutti i fan è Roberta a parlare. E a confidare che non stanno affatto vivendo serenamente la loro relazione.















"Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto" ha spiegato a Uomini e Donne Magazine Roberta Di Padua. Che ha aggiunto: "è tutto un po' più freddo". Dando per scontato che non stesse parlando del the, ma del rapporto con Riccardo Guarnieri, ecco che l'attenzione è tornata anche su un'altra frase di Roberta: "C'è stata sicuramente una battuta d'arresto sentimentale".















Ma ecco il colpo di scena! Secondo Amedeo Venza, influencer che in passato aveva corteggiato Tina a UeD, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri starebbero fingendo. Già, avete capito bene, i due ex UeD avrebbero inscenato la crisi per uno scopo ben preciso. "Ma quale crisi??? Questi stanno sempre insieme. Tutto organizzato per finire a Temptation (Island, ndr)!" sostiene Venza. E nelle story di Instagram Venza pubblica una foto di Roberta e Riccardo insieme.









Già in passato nei confronti di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri erano state mosse accuse simili. Adesso Amedeo Venza dice: “Loro fanno di tutto per far credere di essere in crisi e le loro stesse fanpage li sput**nano”. Aggiungendo una foto in cui si nota come la foto di Roberta e Riccardo sia stata condivisa proprio da una pagina che segue i due ex UeD. Per finire l’influencer dà il ‘colpo di grazia’: “Tra l’altro (voci di corridoio) dicono che vorrebbero partecipare a Temptation per fare un dispetto a Idaaaahahaha”. Sarà vero? Cosa diranno ora Roberta e Riccardo?

