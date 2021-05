“È stato con lui”. Arisa, rivelazione sul passato del fidanzato Andrea Di Carlo. È lei a parlarne

Arisa, inaspettata rivelazione su Andrea Di Carlo. Come sempre la cantante italiana dimostra di non avere segreti per il suo pubblico di ammiratori e proprio durante un’ intervista per il settimanale Diva e Donna, tira in ballo qualcosa in merito al passato di Andrea Di Carlo. Una notizia che la cantante decide di rivelare solo oggi, quando la loro relazione ha ripreso il pieno ritmo.

Sembrava che tra di loro tuto fosse finito, e invece, eccoli di nuovo l'una al fianco del l'altro e non solo per motivi professionali. Tornano insieme la cantante Arisa e il manager Andrea Di Carlo, dopo quella che potrebbe definirsi una breve pausa di riflessione. Uno scatto romantico di un bacio sarebbe la prova di un amore che adesso è pronto a guardare davanti senza ripensamenti.















E pare che i ritmi tra di loro siano ripresi pienamente e soprattutto dal punto in cui si erano fermati. Si era già parlato dell'intenzione dei dei di convolare a nozze, desiderio che resta in piedi e che vedrebbe le nozze fissate per il prossimo 2 settembre. Nulla di più lieto apprendere che una storia d'amore abbia trovato la voglia di riprendere la propria corsa, superando dubbi e timori.















Ma sulle pagine di Diva e Donna, la rivelazione di Arisa arriva solo oggi. Tirato in ballo proprio il passato di Andrea Di Carlo: "Quando l'ho conosciuto si era appena lasciato con un ragazzo e l'ho subito visto come un fuoriclasse nel modo di vivere la vita, nel prendersi quello che vuole", spiega la cantante. "Aveva avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura".









E ha poi aggiunto: “Mi hanno detto che, tanto, Andrea era gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no. È una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure. E se una persona ti ama, te ne accorgi. Quando parliamo di sessualità siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento che fai? Ti tiri indietro?”.

