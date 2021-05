Nella puntata di ‘Salotto Salemi’, il programma condotto da Giulia Salemi, è stata ospite una persona che è riuscita a farsi strada nell’ultimo periodo anche grazie all’aiuto del fratello vip. La ragazza ha deciso di chiedere scusa pubblicamente alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Non ci si aspettava di ascoltare queste frasi in diretta, invece lei si è resa protagonista di un meraviglioso gesto, che inevitabilmente è stato ritenuto bellissimo dall’influencer, che ha apprezzato le sue parole.

Intanto, nell’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ c’è stato un momento particolare con Giulia al centro dell’attenzione. Lei e Cecilia Rodriguez hanno un ex in comune Francesco Monte. In molti attendevano il loro incontro: in studio hanno fatto il tifo per i rispettivi cari. E chi si aspettava che ci potessero essere scintille si è sbagliato: durante la puntata si sono scambiate battute e sono andate d’accordo. E alla fine un selfie per suggellare questo “ship”: “Notte anche dalla Chechu”. (Continua dopo la foto)















Ad aver chiesto scusa pubblicamente è stata la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia Zorzi. Quest’ultima ha raccontato sul fratello: “Siamo sempre stati molto vicini, ma c’erano alcune occasioni nelle quali mi rendevo conto che effettivamente era preso in giro. Mi sono sempre sentita chiamata in causa, infatti mi sono sempre sentita in dovere di prendere le sue difese. Quando ho comunque bisogno di un sostegno, lui è sempre presente. Nel nostro rapporto io mi scuso sempre per prima”. (Continua dopo la foto)















Verso la fine della terza puntata della trasmissione di Giulia Salemi, Gaia Zorzi le ha quindi detto: “Mi dispiace averti giudicata, devo chiederti scusa”. Le scuse sono state prontamente accettate dalla padrona di casa ed ex gieffina. Un momento di riconciliazione che ha fatto molto piacere al pubblico. Adesso la speranza è vedere comunque tutti e tre, compreso anche Tommy. Gaia intanto è pronta ad emergere sempre più nel mondo televisivo e si è vociferato della sua presenza al ‘GF Vip 6’. (Continua dopo la foto)









Alfonso Signorini ha detto in passato: “Il primo nome che vorrei nella Casa è Gaia Zorzi, tua sorella. Ti chiedo una mano Tommaso”. Un invito ufficiale, che avrà fatto molto piacere alla ragazza. Vedremo dunque se il vincitore del ‘GF Vip 5’ riuscirà a convincere definitivamente l’adorata sorella. Nelle prossime settimane se ne saprà di più e usciranno presumibilmente altri nomi di possibili nuovi concorrenti.

“Ecco cosa facevano a mio fratello”. Tommaso Zorzi, esce fuori un doloroso retroscena. È la sorella Gaia a parlarne per la prima volta