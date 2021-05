La segnalazione è scattata nella tarda serata di giovedì. La polizia è arrivata sul posto e ha sorpreso 47 persone a festeggiare. Una festa abusiva a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, che ha visto coinvolte 47 persone multate per inottemperanza alle normative anti-Covid. Le persone, di età compresa tra i 18 e i 57 anni, erano sedute ai tavoli e intente a consumare cibi e bevande per festeggiare il compleanno di una di loro. Continua dopo la foto

Tutti sono stati multati per aver violato le norme anti-Covid, compreso il titolare dell'esercizio commerciale, un uomo di 44 anni di Aversa (Caserta): l'attività è stata chiusa per 5 giorni. Gli agenti di polizia hanno sorpreso 4 persone che erano appena salite a bordo di una vettura, sanzionandole per inottemperanza alle misure anti-Covid, dal momento che si trovavano al di fuori del proprio domicilio, oltre l'orario consentito dal coprifuoco: tra loro ci sono il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie, Tina Rispoli, entrambi protagonisti dell'inchiesta di Fanpage.it "Camorra Entertainment".















Abbastanza per far scoppiare il caso. Tony Colombo e Tina Rispoli erano stati protagonisti nei mesi scorsi di un violento scontro a Non è l'Arena di Massimo Giletti. Lui dopo una domanda sulla camorra aveva minacciato di lasciare lo studio: "Me ne vado. E' una vergogna associare la camorra alla mia vita, solo perché deve fare audience. Parliamo onestamente", dice mentre prende per mano la moglie per abbandonare la trasmissione. "Sì ma voi dovete rispondere a delle domande", ribatteva il conduttore.















La Rispoli fa parte di una famiglia di Napoli che avrebbe forti legami con la camorra, tanto che lei e le sue sorelle hanno sulle braccia il tatuaggio con il guanto da boxe che dimostrerebbe l'appartenenza al clan "boxer".











E' stata sposata con Gaetano Marino, noto personaggio legato alla camorra, ucciso con 13 colpi di pistola a Terracina, 7 anni fa. La vedova è poi convolata a nozze col cantante neomelodico napoletano, Tony Colombo, che sarebbe stato presente a tutte le feste organizzate dallo stesso clan.

