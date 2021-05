Iva Zanicchi è una delle opinioniste de ‘L’Isola dei Famosi’. Ilary Blasi ha scelto lei per commentare le dinamiche dei naufraghi in Honduras, insieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. La cantante sta adesso finalmente vivendo con grande serenità, dopo aver avuto momenti di estrema difficoltà. Ricordiamo infatti che qualche mese fa è stata colpita dal coronavirus in forma abbastanza seria ed è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere per ristabilirsi.

Inoltre, ha anche perso il suo adorato fratello a causa della patologia che continua a mietere vittime in tutto il mondo. Nelle ultime ore ha però tirato fuori un argomento particolare, legato al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Nella sua intervista rilasciata a 'Panorama', si è infatti soffermata innanzitutto su alcuni aspetti di natura prettamente politica, ma poi è scesa nei dettagli e ha rivelato di un gesto bellissimo da parte del Cavaliere, che non ha fatto altro che commuoverla.















Iva Zanicchi ha in un primo momento parlato appunto delle sue intenzioni politiche: "Sinceramente non so ancora chi potrò votare in futuro. Sicuramente Berlusconi non potrò mai tradirlo, però sinceramente non mi piacciono alcune persone che ruotano attorno a lui. Per quanto riguarda Giorgia Meloni, è in grado di parlare ai suoi elettori e conosce perfettamente il suo elettorato. Un leader che riesce ad imporsi ha quel qualcosa in più, come anche Salvini e il primo Grillo".















Iva Zanicchi ha poi raccontato del legame tra lei e Silvio Berlusconi: "Il nostro rapporto è sempre stato ottimo, sin da quando era imprenditore. Gli voglio molto bene e gli sono riconoscente. Purtroppo ci siamo un po' allontanati, non è stato facile negli ultimi anni parlare con lui. Ma di recente si è reso protagonista di un gesto che mi ha commosso. Ha deciso di farsi vivo, mi ha inviato un bigliettino che considero molto affettuoso e mi ha fatto un regalo che terrò molto caro".









Nei giorni scorsi si era vociferato di lamentele da parte di Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini nei confronti di Tommaso Zorzi, accusato di guadagnare di più a ‘L’Isola dei Famosi’. Ma l’ereditiera aveva poi affermato: “Tutte ca****e! Tutte ca****e!”. La stessa cantante aveva smentito categoricamente questa ‘maretta’ e aveva rivolto solamente complimenti sinceri al vincitore del ‘Grande Fratello Vip’.

