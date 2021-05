La vip ha finalmente partorito ed è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è stato fatto dalla diretta interessata attraverso un post pubblicato su Instagram. In realtà la nascita della sua bambina è avvenuta lo scorso 25 aprile, ma la notizia è rimasta segreta fino a qualche ora fa. Ora ha finalmente informato tutti i suoi follower, che finalmente possono festeggiare il lieto evento. Un momento magico per la donna, che aveva raccontato le fasi della gravidanza con diverse foto.

Infatti, nelle scorse settimane si era immortalata più volte con il pancione ed era partito il countdown. Adesso ha finalmente portato a termine il parto e può godersi la sua piccola. Bellissimo anche il nome scelto dal personaggio noto, tra l’altro sorella di una grandissima conduttrice televisiva italiana. Anche quest’ultima siamo certi che sarà esplosa di gioia, quando ha ricevuto la telefonata tanto attesa. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e qual è il nome della bimba. (Continua dopo la foto)















Questo il messaggio social della donna: “25/04 sei arrivata tu, amore nostro grande. Benvenuta al mondo Jolie”. Ad essere nata è la primogenita di Melory Blasi, sorella della più famosa Ilary Blasi, attuale presentatrice de ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo nove mesi di attesa, la giovane ha potuto festeggiare questa splendida notizia e ha postato la foto della manina della neonata. Si può intravedere anche la mano della mamma e una parte del viso della meravigliosa creatura. (Continua dopo la foto)















Melory Blasi ha potuto leggere una marea di commenti positivi da parte dei suoi fan di Instagram. Da segnalare anche messaggi di alcuni personaggi famosi. Ad esempio, Michela Quattrociocche ha scritto: “Amoree”, Alessia Ventura: “Auguri tesoro, benvenuta Jolie”. Questi altri pensieri di gente comune: “Vi amo già”, “Tanti tanti auguri e benvenuta piccolina”, “Sarai graziosa come il nome che porterai”, “Congratulazioni”. Per la sorella di Ilary il momento più bello della sua vita. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👸🏼Mel (@meloryblasi)

L’annuncio dello stato interessante di Melory Blasi era giunto nel novembre scorso. Era stato fatto con una foto pubblicata da Melory in compagnia del marito Tiziano Panicci. Quest’ultimo le bacia la pancia, che sta lentamente crescendo, e forma un cuore con le mani. Come si può leggere nella sua didascalia, “presto in tre”, a conferma della dolce attesa. E ora Francesco Totti e Ilary Blasi sono diventati zii.

