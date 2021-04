“Sossio non mi conosce”. UeD, Ursula Bennardo senza peli sulla lunga. Lo dice a poco dal matrimonio

Si intitola “Uno strano weekend al mare” ed è il film che vede tra i protagonisti Sossio Aruta, ex cavaliere di Uomini e Donne, insieme a Giorgio Manetti. Il film, che uscirà durante le prossime festività natalizie, vede tra gli attori: Alessandro Ingrà, i comici Alessandro Paci e Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Sefora Di Giorgi, Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Rebecca Linn. Negli ultimi giorni ha fatto il giro del web una foto tratta dal set in cui appare Sossio Aruta in manette in una scena del film.

Si tratta di una commedia dai risvolti thriller girata interamente in Toscana: le riprese, iniziate lo scorso 23 marzo, hanno infatti già coinvolto tutta l'area metropolitana di Firenze, il Valdarno e Pistoia. Il film, la cui produzione tecnica è affidata alla Ecoframes Film & TV di Firenze, racconta la storia di quattro scapoli di mezz'età che decidono di trascorrere un fine settimana al mare per fare nuove conoscenze. Incontrano quattro belle ragazze, ma la speranza di un'avventura lascia ben presto il posto alla paura.















La compagna di Aruta, Ursula Bennardo, ha fatto i complimenti al suo promesso sposo in un'intervista rilasciata a Più Donna: "Mi ha stupita perché è stato bravissimo. Ha un vero e proprio talento". Poi ha anche svelato che le piacerebbe partecipare al Grande Fratello, ma solo quando la figlia Bianca crescerà: "È un'esperienza che ho sempre desiderato fare. Vorrei mettermi a confronto con persone che non conosco e avere l'occasione di farmi conoscere davvero. Li ti riprendono 24 ore su 24 quindi esce davvero il tuo carattere".















Durante l'intervista Ursula Bennardo ha anche raccontato di avere un po' di problemi di incompatibilità con Aruta. Va detto che il matrimonio resta in programma nonostante le difficoltà: "Abbiamo grossi problemi di incomprensioni. Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre. Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene. Ma ci sposiamo e inviteremo anche Maria De Filippi, anche se probabilmente non potrà venire per tutti gli impegni che ha".









Sossio Aruta ha conosciuto Ursula Bennardo all’interno di Uomini e Donne. Dopo aver avuto una bimba (Bianca) hanno deciso di sposarsi, ma lo faranno in una zona “neutra”, né in Puglia, né in Campania: una località calabrese molto “gettonata” dai due: “tra la montagna e il mare”, hanno rivelato. Il giorno che precede la celebrazione del matrimonio laico si svolgerà, in contemporanea, un addio al celibato e al nubilato. La cerimonia si svolgerà il giorno successivo a partire dalle 17. Non più di una cinquantina di invitati in tutto, con i quali la coppia ha un legame affettivo forte; prevista anche un’animazione ad hoc per i bambini e i più piccoli.

