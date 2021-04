“È finita”. Elisa Isoardi, è la prima bella notizia dal suo ritorno dall’Isola dei Famosi. Per lei è un sollievo

Elisa Isoardi è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei famosi: un infortunio all’occhio mentre cucinava le ha impedito di proseguire la sua esperienza nel reality. “Devo dire che ho pensato al peggio perché non ci vedevo più” ha confessato dopo l’incidente che però, fortunatamente, è stato molto meno grave del previsto. Ha lasciato l’Isola a malincuore, ma non poteva fare altrimenti. Sulle spiagge dell’Honduras era diventata un punto di riferimento per i naufraghi.

Sull'Isola, la conduttrice si è messa in gioco mostrando tutti i lati del suo carattere, ha partecipato a tutte le prove con determinazione e voglia di farcela. Ha dimostrato lealtà nel gruppo e mostrato le cicatrici del suo animo (la più importante è la separazione dei suoi genitori) e la grinta che le deriva dall'amore per la sua famiglia. E, ancora, si è sciolta in un pianto tenero e liberatorio ascoltando la voce del fratello maggiore Domenico che le leggeva una lettera: il fratello non è una persona che ama apparire davanti allo schermo e per questo Elisa ne ha apprezzato lo sforzo.















Nei giorni scorsi l'ex ballerina di Ballando con le stelle è tornata in Italia e sul suo profilo Instagram ha postato un lungo messaggio di ringraziamenti: "Eccomi qua ragazzi – ha scritto sotto alla foto in cui sorride ma ha ancora la benda -, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene".















"Sono fiera del percorso fatto all'isola – ha aggiunto Elisa – perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi una Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere". "Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI!", ha concluso.









Elisa ha anche postato un’altra foto in cui si mostra con gli occhiali da sole e rassicura sulle sue condizioni di salute: “Ciao ragazzi, io sto molto meglio, ho tolto la benda ma ancora non posso essere troppo esposta al sole a meno che non abbia gli occhiali”. La conduttrice sta meglio e ha anche terminato il periodo della quarantena cui è stata obbligata al rientro dall’Honduras: “Finita la quarantena. E voi con chi passerete il weekend?”, scrive sui social. Insomma Elisa Isoardi si sente davvero felice ed in forma, pronta per una nuova esperienza lavorativa.

