“Sono emozionato, guardatela”. Tommaso Zorzi, nuova vita ma anche nuova casa

Tommaso Zorzi, un periodo baciato dalla fortuna. Vita nuova? Non solo, anche la casa. L’ex gieffino vincitore dell’ultima edizione del GF Vip dice addio alla sua vecchia vita da influencer, o meglio. Si veste di ruoli più importanti che spaziano dalle diverse ospitate negli studi televisivi all’essere opinionista di un altro reality, quello dell’Isola. Ma il periodo promette bene e sembra portare ancora più lontano.

Non si fa che parlare del successo di Tommaso Zorzi ed effettivamente è impossibile negarlo. Ormai l’ex gieffino è entrato ufficialmente anche tra le risorse artistiche di Mediaset dopo la vittoria al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Nelle vesti di ospite fisso del Maurizio Costanzo Show, ma con all’attivo la conduzione di ‘Il punto Z’, e adesso anche un nuovo programma in vista. (Continua a leggere dopo la foto).















Tommaso Zorzi diventa pesino co conduttore di un programma radiofonico al fianco della professionalità di Maurizio Costanzo, un vero maestro del piccolo schermo e non solo. E per onorare tanti impegni, Tommaso decide persino di darsi un tono in più scegliendo una nuova casa. A soli 26 anni l’influencer continua a essere uno dei personaggi più in vista del momento, quindi meglio optare anche per una dimora confortevole. (Continua a leggere dopo la foto).















Nelle ultime ore, Zorzi ha reso partecipi i suoi numerosissimi follower del nuovo ambiente che andrà ad abitare. Casa dolce casa, è forse tempo di poterlo dire. Alcune immagini dell’appartamento mostrate su Instagram lasciano comprendere bene di cosa si sta parlando. Con vista su Porta Venezia, un area centralissima di Milano, l’influencer non poteva che restare folgorato dall’immobile decisamente super lusso. (Continua a leggere dopo le foto).









“Mi stanno per dare le cose di casa nuova. Volete vederla?”. Così quasi due milioni di follower hanno avuto modo di partecipare all’emozione del momento: “Sono uscito di casa, sono emozionatissimo, sto andando a casa nuova e ora ve la mostro. Ancora non ci sono ancora mobili”. Con doppio salone e una corte, stanze grandi e luminose, la cucina, una camera da letto e un bagno, Tommaso Zorzi fa centro. Auguri!

