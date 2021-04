Can Yaman e Diletta Leotta continuano a far parlare di loro. Sono ormai settimane che non si fa altro che discutere della loro relazione sentimentale. C’è chi ha ipotizzato sin dall’inizio che sia tutta una farsa, creata per aumentare la popolarità di entrambi. Dall’altro canto c’è chi invece crede ancora nella storia d’amore. Negli ultimi giorni sono uscite tantissime voci, tra cui quella che davano la conduttrice televisiva vicinissima a Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma calcio.

Lei poi ha sbottato completamente, dicendo di non "essere una mangiauomini". Dopo tante voci sull'attore e sulla bellissima giornalista sportiva, ecco spuntare adesso un nuovo capitolo della vicenda. E stavolta sembrano proprio non esserci più dubbi. A paparazzare tutto è stato il settimanale 'Vero', che in esclusiva ha voluto svelare alcuni retroscena interessanti. Che si sia giunti finalmente ad una conclusione della vicenda? Difficile dirlo, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.















Si era dunque vociferato della possibilità che le strade dei due si stessero ormai separando definitivamente. Pareva infatti che non formassero più una coppia, ma la realtà sarebbe totalmente opposta. Come anticipato precedentemente, il settimanale 'Vero' ha infatti avuto in esclusiva alcune immagini ritraenti Can Yaman e Diletta Leotta. E non ci sono più perplessità o equivoci, almeno stando a quando si è potuto vedere. I due sono stati beccati infatti insieme in un posto specifico.















Il settimanale di gossip li ha infatti ripresi insieme, come una vera e propria coppia. I due fidanzati si stavano scambiando alcuni atteggiamenti intimi sul terrazzo della loro abitazione, situata a Roma. E la rivista ha scritto: "Ma quale crisi? Sono più uniti che mai". Dunque, stando alle immagini scattate dai paparazzi, tra Can Yaman e Diletta Leotta ci sarebbe il sereno. Spazzate via le indiscrezioni che riferivano di una separazione, ora possono godersi la loro unione.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da verosettimanale (@verosettimanale)

Secondo il settimanale ‘NuovoTv’, ci sarebbe però altro. Diletta avrebbe infatti fatto un passo indietro davanti a un anello da 40mila euro. La prudenza della ragazza non sarebbe piaciuta a Can Yaman che avrebbe o come un rifiuto. Proverebbe rabbia e avrebbe anche un grande dubbio che lo tormenta: “Pare che si sia sentito usato dalla conduttrice che all’inizio della loro storia avrebbe approfittato della fama di Can”.

