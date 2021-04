“Di nuovo in ospedale”. Laura Torrisi ricoverata: “Pensavo di aver chiuso…”. Cosa sta succedendo all’attrice

Laura Torrisi, la notizia del ricovero mette tutti in allarme. Non perde il sorriso nonostante tanti mesi trascorsi nella dura lotta contro la malattia. L’ex gieffina, mamma di Martina, nata dall’amore con il regista e attore Leonardo Pieraccioni, dal quale si è separata nel 2014, ha voluto rassicurare tutti i fan. Tanti i messaggi di incoraggiamento, anche da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione.

Correva il mese di gennaio, quando l’attrice ed ex concorrente del GF ha scritto un post in cui informava tutti di essere tornata a casa dopo l’ennesimo ricovero. La 41enne, infatti, soffre da diversi anni di Endometriosi, una malattia femminile, determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, cellule che invece dovrebbero trovarsi al suo interno. (Continua a leggere dopo la foto).















“Sono a casa finalmente e piano piano, sto recuperando. Non sono riuscita a farvi gli auguri di buon anno perché ho passato un capodanno alternativo. Volevo inoltre ringraziare tutti i medici e gli infermieri di Villa Donatello per la pazienza avuta con me, i miei angeli custodi, i chirurghi Alberto e Roberta, per avermi accompagnata e guidata in questa ennesima battaglia che da anni combattiamo, contro l’endometriosi e leiomioma dell’utero. Vi auguro perciò adesso un buon anno, fatto di ripartenze, come lo è stato il mio, perché ne abbiamo tutti bisogno!”, scriveva. (Continua a leggere dopo la foto).















A distanza di pochi mesi, il ricovero e l’annuncio dato attraverso il profilo Instagram, con il quale l’attrice toscana ha voluto informare tutti così: “Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua, di nuovo”. E aggiunge: “Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8 … Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









L’attrice ha scoperto di soffrire di endometriosi nel 2010, prima di restare incinta, e per questo ha anche sofferto di depressione: “È una malattia subdola che varia da donna a donna, sono felice che tutto sia rientrato per te. Io sono al terzo intervento in dieci anni, ormai sono abituata”, ha risposto mesi fa a un fan: “Fatevi seguire solo da medici specializzati per questa malattia”. E anche in questo caso, il sostegno non è mancato. Tanti i messaggi di incoraggiamento di Melissa Satta, Elisabetta Gregoraci, Costanza Caracciolo fino e Sandra Milo.

