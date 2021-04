“Ha il coraggio di ammetterlo”. Matteo Bassetti, succede quando appare in tv. Perché si parla di lui in questo modo

Alfonso Signorini, decisione presa. Il conduttore e direttore della rivista Chi colpisce tutti con la nuova copertina del giornale. Qui, a ‘rubare’ la scena ci pensa proprio uno dei virologi più noti e apprezzati, ovvero Matteo Bassetti, di recente rinominato come un vero e proprio ‘sex symbol’. E anche Alfonso Signorini ha ammesso di esserne rimasto affascinato. Ne ha parlato così.

"È un fenomeno che mi ha incuriosito molto. Così mi è venuta l'idea di prendere il più piacione di tutti e devo dire che non ha tradito le attese e da uomo intelligente quale è ha detto: 'Certo, mi piaccio e me ne vanto', riconoscendo quello che i suoi colleghi non avrebbero mai il coraggio di ammettere e cioè che la televisione è una sirena al cui canto è difficilissimo resistere", queste le parole di Signorini.















Hanno colpito non poche le dichiarazioni rilasciate dal noto e affascinante virologo per i lettori della rivista Chi. Una popolarità che sembra non dispiacergli affatto: "Come dice mia moglie, mi piace piacere – ammette Matteo Bassetti- Che c'è di male? Ho 50 anni, professore e direttore, ora anche la notorietà. Perché dovrei vergognarmene?". Così ha ammesso senza filtri l'esperto.















E durante la stessa intervista, il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ha raccontato alcuni dettagli sulla propria vita privata. La sua passione? La musica, in particolare quella di Gino Paoli. Il suo grande amore? La sua famiglia. L'esperto è sposato da ben lunghi 18 anni con Maria Chiara, con la quale: "Abbiamo avuto i nostri alti e bassi come tutti ma ci amiamo ancora tanto".









Poi due splendidi figli, Dante e Francesco, di 15 e 11 anni, che ovviamente non possono che stare dalla parte del papà: “Mi dicono: ‘Papà, così non vale. Se con le donne il tuo avversario è il professor Galli, vuol dire che ti piace vincere facile'”. Ma cosa ne sarà di lui dopo tutto questo? Lo confessa: “La telecamera è una droga. Ma quando non mi chiameranno più vorrà dire che l’emergenza è finita. Accetto volentieri lo scambio, ma non credo che sarà per forza oblio”.

