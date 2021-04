Nelle ultime ore Francesco Monte è tornato, inconsapevolmente, in televisione. Nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi Cecilia Rodriguez, in studio dopo lo sbarco del fidanzato in Honduras, ha ricordato quando ha iniziato ad avvicinarsi a Ignazio Moser. Era il 2017, i due erano coinquilini nella casa del Grande Fratello Vip 2 e la sorellina di Belen Rodriguez era fidanzata proprio con Francesco Monte.

Durante la diretta del reality show, condotto all’epoca da Ilary Blasi, Cecilia Rodriguez lasciò Monte per iniziare una relazione, che dura tutt’oggi, con il ciclista. Moser è uno dei nuovi naufraghi dell’Isola dei famosi e nella puntata in diretta del 29 aprile la fidanzata è stata ospite in studio, dove c’era anche Giulia Salemi, anche lei ex compagna del tarantino. (Continua a leggere dopo la foto)















Francesco Monte, nuovo progetto: il video su Youtube

Quando Ilary ha chiesto a Cecilia di ricordare come fosse vestita quando ha baciato per la prima volta Ignazio Moser, lei ha risposto: “Avevo un paio di pantaloni rossi”. “Ma come?”, ha risposto Moser, ricordato che il primo bacio risale a quando nella casa si festeggiava la festa di Halloween e lei era vestita da zucca. “L’ho baciato quando ho lasciato l’altro”, ha detto Cecilia Rodriguez senza nominare Francesco Monte, che durante la diretta dell’isola dei famosi era impegnato in una diretta Instagram con il dj Stefano Fisico. (Continua a leggere dopo la foto)















Francesco Monte è stato ospite del direttore artistico di Chin Radio Toronto per parlare del suo nuovo progetto musicale. Dopo la partecipazione a Tale e Quale Show, dove aveva riscosso un grande successo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a coltivare la passione per il canto e la musica pubblicando il singolo “Siamo già domani”, ha presentato la canzone “Andiamo avanti” a Sanremo Giovani 2020 e in queste ore ha lanciato il nuovo singolo “Work This Out”. (Continua a leggere dopo la foto)









Il video ufficiale del brano è stato pubblicato il 30 aprile su Youtube. È un featuring con Lee Ryan, ex componente dei Blue, boy band britannica che spopolava agli inizi degli anni Duemila. “Questa canzone è un sogno che si realizza: sono cresciuto con le canzoni delle boy band, ho imparato a cantare grazie alle canzoni che ascoltavo, e lavorare oggi con Lee per questo progetto che abbiamo partorito insieme è un’emozione stupenda”, ha raccontato Monte a Vanity Fair.

“Svenuto, collassato”. Isola de Famosi, malore per il naufrago. È successo tutto nel momento più delicato