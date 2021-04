Un anno intero li ha visti lontani, fisicamente e non solo. L’allontanamento di Harry dalla vita della famiglia reale ha senza dubbio fatto crollare alcune certezze che sembravano essere insindacabili. Dopo tanto tempo, però, in occasione del funerale del nonno, i due fratelli si sono rivisti per la prima volta. Un ritorno ‘a casa’, quello del secondogenito di Carlo e Diana, che ha fatto tanto parlare anche nei giorni successivi al funerale, visto il giallo sulle sue intenzioni.

Alla fine pare non sia rimasto nemmeno per festeggiare il 95esimo compleanno della sovrana, caduto il 21 aprile, ma sia volato subito dalla moglie che come detto aspetta il suo secondo figlio. Figlia, anzi. Harry e Meghan hanno annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della ex attrice nel giorno di San Valentino, rivelando durante la discussa intervista con Oprah Winfrey che il piccolo Archie avrà presto una sorellina. Il fiocco rosa verrà appeso alla porta tra un paio di mesi circa ma, nemmeno a dirlo, il totonome è già partito. Le bocche dei duchi restano cucite, ma le ultime indiscrezioni sembrano andare in un senso. Continua dopo la foto















Sul nome per la piccola, social e i bookmakers sono già pronti a scommettere che la scelta non potrà non ricadere nel ramo della famiglia reale. ‘Lilibet’ è quello più gettonato: un omaggio per la regina Elisabetta che così è sempre stata chiamata dai suoi genitori e dal marito. Il nomignolo affonderebbe la sua origine in un episodio privato della vita della sovrana che da piccola, non ancora in grado di pronunciare correttamente il proprio nome, si presentava come Lilibet. Continua dopo la foto















Un riavvicinamento tra la famiglia reale e Harry che sembra “dispiaciuto e imbarazzato per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Ma era ferito per come la famiglia reale aveva trattato suo moglie Meghan e ha sentito l’esigenza di sfogarsi perché è una “testa calda”. Lo ha affermato l’esperto reale Duncan Larcombe, autore di ‘Prince Harry: The Inside Story’, che ha conosciuto il Duca di Sussex, durante il suo periodo decennale come redattore reale. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)



“Harry era chiaramente arrabbiato per l’esperienza di Meghan con i reali- ha detto Duncan- Ma dopo essere tornato a casa, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato e dispiaciuto. Ora sta affrontando le conseguenze. Credo che rimpiangerà quell’intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale”. Duncan ha poi aggiunto di aver sentito Harry sarebbe “nostalgico” per la sua vecchia vita.

