Il vip è stato costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico. Si è immortalato in ospedale prima con la mascherina, proprio precedentemente all’operazione, poi anche in compagnia del medico protagonista della stessa. L’uomo ha voluto dunque scrivere un lungo messaggio per informare i suoi fan dell’accaduto. Le sue parole hanno colpito tutti nel profondo del cuore. In pochissime ore sono arrivati a centinaia i messaggi di affetto e sostegno da parte del popolo del web, che è stato al suo fianco.

Il personaggio noto ha scritto: “Fatta! Il dottor De Rossi è soddisfatto dell’intervento e di conseguenza anch’io. Anestesia locale con ottima sedazione, tanto che non ricordo nulla, pur avendo collaborato durante le varie fasi dell’operazione. Tolto questo polipo/nodulo che da ormai due mesi mi impediva di parlare con voce pulita e mi obbligava a un tono neutro e rauco. Lo consiglio a chiunque abbia un problema simile, davvero indolore e con pochi problemi postumi”, ha esordito. (Continua dopo la foto)















Poi il vip ha aggiunto: “Ora 5 giorni di silenzio assoluto fino alla visita del 4 maggio dove dovrebbero darmi l’ok per riprendere a parlare con l’aiuto di un logopedista, presto vi dirò chi…Per i più curiosi, interessati e coraggiosi, nella seconda foto la situazione delle mie corde pre-intervento. Per gli altri, sorvolate pure. Grazie alle migliaia (e non esagero) di messaggi in Direct, WhatsApp e Messenger che mi avete mandato, avrò circa tre settimane di riposo da tutti i lavori per rispondere”. (Continua dopo la foto)















Ad essere stato operato il conduttore televisivo, radiofonico e scrittore Claudio Guerrini, che nel 2018-2019 è stato anche inviato de ‘La Prova del Cuoco’. Nel suo messaggio Instagram ha ancora scritto: “Una di queste sere farò una diretta muta dove parlerete solo voi, ci state? Almeno mi tenete compagnia! Vi abbraccio in silenzio!”. E i fan hanno commentato: “Un abbraccio”, “Ti vogliamo bene”, “Sono felice per te”, “Forza forza forza”, “Buona ripresa, ci vediamo molto presto”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Guerrini (@claudioguerriniofficial)

Claudio Guerrini è nato nella città di Roma e ha iniziato la sua carriera professionale come deejay in alcune discoteche e in emittenti radiofoniche della capitale. Con Elisa Isoardi è stato inviato de ‘La prova del cuoco’ e nel 2018 ha condotto il ‘Premio Anna Magnani’. Il primo febbraio dell’anno scorso ha scritto il libro ‘C’era una (prima) volta’. Il 3 luglio del 2020 il debutto su La5 con il programma ‘Una nuova vita’.

“Senza trucco sei ancora più bella”. Alessandra Canale, la prima volta senza make-up è a Detto Fatto