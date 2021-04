Caterina Balivo si era presa una pausa per ricaricare le batterie. Qualche tempo lontana dalla tv per riprendere fiato e organizzare i suoi progetti. Una pausa terminata poche settimane fa. Caterina Balivo infatti è tornata con un nuovo programma. In realtà aveva già fatto il suo rientro come giudice del Cantante Mascherato. Milly Carlucci l’aveva scelta insieme a Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

La conduttrice aveva accettato il ruolo di giudice per Il Cantante Mascherato per tenere fede a un'amicizia e a una stima che la lega a Milly Carlucci, con cui iniziò venti anni fa il suo percorso: "Ero la sua valletta nella Casa dei sogni, vent'anni fa – ha detto a Oggi.it -: il mio ciclo ricomincia da dove avevo iniziato. Mi piace questa simmetria, e che Milly sia di nuovo la mia madrina". Una breve parentesi prima del nuovo programma che proprio lei aveva annunciato.















Lo aveva fatto con un post sul suo profilo Instagram: "Pronti a seguirmi in questa nuova avventura? Da lunedì 29 marzo parte la mia serie di podcasts dal titolo "Ricomincio dal No" (disponibile su Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts) con interviste a personalità italiane famose nel mondo, che mi racconteranno come il loro "No" sia diventato un vero "sliding doors", aveva detto.















E ancora: "Perché tutti abbiamo avuto un no, dato o preso, che ci ha cambiato la vita. È successo anche voi?". "Ricomincio dal NO", quindi, non solo fa scoprire le vite di alcuni artisti e personaggi pubblici da un punto di vista legato ai fallimenti, ai vari freni della vita o alle porte in faccia ricevute, ma ha in sé un profondo messaggio di resilienza e determinazione.











Il podcast ha avuto ospiti illustri come Bebe Vio e Marcello Lippi. Lunedì scorso è stato rilasciato il quinto episodio del podcast. La protagonista è Giovanna Botteri, la giornalista con una carriera illustre. Un successo dopo l’altro che però non basta a tirare su il morale di Caterina Balivo che, dopo un selfie con un che alza gli zigomi e gonfia le labbra che scatenato i commenti, dopo i quali Caterina Balivo ha confessato: “Volevo ringraziare chi ha inventato questo filtro perché io mi vedo mostruosa. Niente meglio le mie labbra sottili ed un po’ storte che queste.”

