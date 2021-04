Natalia Paragoni è stata al centro di enormi polemiche in questi ultimi giorni. La fidanzata di Andrea Zelletta ha infatti rivelato alcuni dettagli molto intimi su ciò che è accaduto a letto tra i due. Ha ammesso infatti di essersi infortunata, in seguito a nottate di passione. Dopo poche ore dalle sue dichiarazioni in tantissimi si sono scagliati contro l’ex volto di ‘Uomini e Donne’, accusato di essersi messa al centro dell’attenzione. Infatti, per i malpensanti ha cercato un modo per far parlare di sé.

Furiosa contro di lei anche l’opinionista e influencer Karina Cascella: “Secondo me si sta superando un po’ il limite. Ma è proprio brutto perché si è disposti veramente a svendersi”. Accuse molto gravi, alle quali al momento non sono giunte risposte da parte della giovane. Ora invece la dolce metà dell’ex gieffino ha svelato un aneddoto, rimasto nascosto fino ad ora. Un dramma totale quello vissuto dalla giovane, che ovviamente le ha fatto vivere dei momenti veramente traumatici. (Continua dopo la foto)















Questo il racconto intimo che aveva fatto Natalia Paragoni su Andrea Zelletta: “Mi fa malissimo ragazzi, oggi durante lo shooting non riuscivo a muovermi. Se vi devo dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi giorni. Non che nel resto dei giorni non si dia da fare, ma ci siamo rilassati di più e quindi l’intimità non è mancata. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano ed è uscito questo dolore muscolare. La colpa è di Andrea, no scherzo, le colpe sono al 50 e 50”. (Continua dopo la foto)















Natalia Paragoni ha scritto un libro, che si intitola ‘La vita secondo Naty’, e qui ha svelato alcune notizie taciute fino ad oggi. E ha anche affermato di aver perso un bambino: “Ero più giovane e ho perso un bambino. Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo proprio i paraocchi. Per me è stato un dolore immenso”. Adesso sarebbe quindi pronta a riprovarci e Andrea Zelletta è sicuramente la persona che ritiene giusta al suo fianco. (Continua dopo la foto)









Sempre sul rapporto intimo con Zelletta, Natalia aveva ancora detto: “Ci siamo un po’ divertiti in questo fine settimana. Ma ci sta dai, non posso lamentarmi, poteva andare peggio”. Dunque, momenti esagerati quelli vissuti a letto dai due, che non si sono fermati un attimo. Ora però questa notizia sul suo passato, che ha sconvolto tutti i suoi fan, che le invieranno sicuramente tantissimi messaggi.

Cecilia Rodriguez, la voce è insistente. Ignazio Moser è pronto per l’Isola e in Italia scoppia la ‘bomba’ di coppia