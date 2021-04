Ignazio Moser è pronto ad affrontare nel migliore dei modi la sua nuova avventura televisiva. Diventerà a tutti gli effetti uno dei protagonisti più attesi de ‘L’Isola dei Famosi’ e chissà se riuscirà ad andare fino in fondo. Il reality show gli metterà di fronte alcune difficoltà e anche il suo amore sarà messo a dura prova. Una delle naufraghe, Manuela Ferrera, lo ha infatti già puntato e ha ammesso: “Sono sicura che mi guarderà”. Una vera e propria provocazione per l’ex gieffino.

Ciò che è certo è che la sua fidanzata Cecilia Rodriguez sia molto gelosa e lo sportivo non potrà commettere alcun passo falso per evitare che l'argentina possa infuriarsi. Non è un mistero infatti che la sorella di Belen sia stata contraria a questa sua esperienza fin dall'inizio, ma la volontà del giovane ha prevalso su tutto. Ora comunque è uscita fuori una notizia che riguarda la coppia. Si tratta di un'indiscrezione che, se confermata, farebbe esplodere di gioia tutti i loro accaniti fan.















Di questa notizia che vi stiamo per riferire se n'era parlato anche in passato, ma non sono mai arrivate conferme. Infatti, nella realtà dei fatti è poi stata smentita in più di un'occasione. Ma stavolta il settimanale 'Nuovo' ne è certo ed è pronto a scommettere tutto. I diretti interessati tacciono ancora, ma probabilmente prima o poi dovranno uscire allo scoperto. Non resta adesso che ammirarlo sulla spiaggia dell'Honduras, ma poi dovrà chiarire insieme a lei queste voci.















Gli ultimi rumor hanno infatti riferito che Cecilia Rodriguez starebbe aspettato un bebè, concepito ovviamente con Ignazio Moser. Questo quanto scritto da 'Nuovo': "Girano voci di dolce attesa e la sorella di Belen desidera essere una mamma sprint. Lei non ha comunque mai nascosto la sua volontà di diventare mamma". Infatti, il settimanale di Signoretti ha anche preso in esame alcune frasi rilasciate poco tempo fa dai due, i quali avevano manifestato l'intenzione di essere madre e padre.









Ignazio Moser si presenterà ufficialmente in Honduras nella puntata di giovedì 29 aprile. L’annuncio ufficiale è stato fatto anche dal reality show di Ilary Blasi. In attesa di capire cosa combinerà nel programma Mediaset, per lui c’è questa voce molto insistente che lo dà papà. Vedremo se durante le puntate della trasmissione sarà tirato in ballo anche questo argomento.

