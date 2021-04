Giorgio Manetti non è intenzionato a fermarsi più. Solo poche ore fa l’ex fidanzato di Gemma Galgani ed ex cavaliere dunque di ‘Uomini e Donne’ ha annunciato una grandiosa novità a tutti i suoi follower di Instagram. Si è immortalato in una foto e ha svelato la novità assoluta. Dopo averci lavorato tanto, è stato finalmente in grado di raggiungere il risultato sperato e ha voluto condividere questa gioia straordinaria insieme a coloro che lo seguono online costantemente.

La televisione l’ha ormai abbandonata da tempo, infatti nonostante si sia soffermato nel recente passato anche sulla dama torinese, ha sempre ammesso di non aver più voglia di ritornare nel dating show di Maria De Filippi. La sua esperienza è ormai stata fatta e ritiene che sia giusto non insistere su questo percorso. Ed effettivamente ha voltato decisamente pagina, ottenendo comunque un traguardo ambizioso. Giorgio non può che sorridere per il suo sfavillante presente. (Continua dopo la foto)















Tra l’altro, alcune settimane fa era uscita la notizia che lui e Sossio Aruta sono pronti per una nuovissima esperienza: i due ex cavalieri infatti faranno parte del cast del film Uno strano weekend al mare, diretto da Marco Frosini e Alessandro Ingrá, la cui uscita é programmata per Natale 2021. Stando alle prime anticipazioni, le prime riprese sarebbero iniziate di recente: il 23 marzo, e si svolgeranno fino agli ultimi giorni di aprile in Toscana, in particolare nelle località di Firenze, e Livorno. (Continua dopo la foto)















Giorgio Manetti ha quindi conquistato un altro obiettivo, infatti ha debuttato nel mondo della moda. Sul social network ha sponsorizzato un suo brand di moda, che tratterà la produzione di accessori in vera pelle. Il tutto sarà perfezionato con gli scarti del pellame per evitare sprechi inutili. Queste le sue parole: “Da stasera sarò io a fare un regalo a voi. Vi porterò un’emozione, come promesso, senza alcun costo”. E poi ha aggiunto ulteriori dettagli nella sua didascalia su Instagram. (Continua dopo la foto)









Giorgio Manetti ha commentato: “Amici carissimi, abbiamo ricevuto già tantissime richieste e le stiamo elaborando per farvi arrivare l’emozione mia e di Giorgio Linea. Continuate a visitare il link in Bio, riempite il form ed attendete la mail di conferma. Abbiamo ancora a disposizione 100 emozioni per voi…e qualcuno le sta già ricevendo! Grazie per la vostra partecipazione, un bacio e a presto”.

