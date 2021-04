“Proprio un ca***!”. Mara Venier incontenibile: il video-sfogo è pazzesco

Mara Venier è uno dei volti più amati della televisione italiana. Domenica scorsa ha trionfato nuovamente. Domenica Live ha segnato il 9,9% di share con 1.471.000 spettatori e 1.750.000 spettatori con il 13,2% di share, mentre la sua Domenica In ha fatto il pieno di share e telespettatori. La prima parte ha ottenuto il 18,6% di share con 3.108.000 spettatori, invece nella seconda ha registrato il 17,9% di share e 2.687.000 spettatori. L’ennesimo successo di Zia Mara, che è stata abile a sconfiggere Barbara D’Urso.

La sua professionalità e la sua simpatia sono uniche, ma anche un carattere forte, forgiato anche dai momenti di grande dolore che ha dovuto affrontare. Mara Venier ha scritto un emozionante libro, che si intitola 'Mamma, ti ricordi di me?', un bellissimo omaggio alla mamma Elsa, morta sei anni fa e la presentatrice Rai ha sofferto moltissimo per questa perdita.















Al settimanale 'Oggi' ha svelato il suo dolore: "Mia madre ha iniziato l'Alzheimer dicendo: 'Buongiorno signora, come si chiama?'. Mi ha portato via la mamma, una donna piena d'amore, energia e passione. Lei era proprio il mio rifugio sicuro. Non si tratta di un libro triste, non è solamente su mia mamma. Ho ritrovato me stessa da bambina, i miei figli da piccoli, Elisabetta e Paolo, e le persone più importanti della mia vita".















E ancora: "Fino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto. Il libro è stato un percorso complicato, l'ho mollato per quattro anni e quando l'ho ripreso mi sono interrotta di nuovo. Mi devastava tornare a lei, mi ha convinto mio marito a finirlo. Mi ha anche aiutato Iaio, il bambino di mio figlio Paolo. Mi invase la gioia dopo averlo preso in braccio e sentii la voglia di vivere".









Ma la zia Mara è conosciuta soprattutto per la sua verve e la sua simpatia, così nelle ultime storie di Instagram ha raccontato tutta la sua ‘disperazione’ per la dieta che sta seguendo. La conduttrice non riesce a vedere risultati nonostante il regime alimentare controllato e l’attività fisica. “Non mi dite che so pigra – ha spiegato zia Mara – non mi dite che so pigra… Nno ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine… non ho perso un cazz*…”.

