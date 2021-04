Chiara Ferragni, la prima borsa di lusso di Vittoria: tutta rosa e personalizzata. Il prezzo

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha poco più di un mese. Vittoria è nata lo scorso 23 marzo e da quel giorno, senza contare la gravidanza raccontata giorno per giorno, è diventata una baby star dei social. Tutti innamorati della sorellina di Leone, che cresce a vista d’occhio ed è già fashion come la sua famosa mamma.

Tra tutine e bavaglini personalizzati, passeggini griffati e chi più ne ha più ne mette, a poche settimane di vita Baby V ha già un guardaroba di tutto rispetto. E ora ha ricevuto anche la sua prima borsa. Ovviamente di lusso. Si sa, le borse sono la passione della Ferragni, tanto che ha dedicato un'intera ala della casa alla sua mastodontica collezione.















Chiara Ferragni possiede le borse più preziose e iconiche che ci siamo, come le Birkin e le Kelly di Hermès, oltre alle Chanel di ogni forma e colore. Elencarle tutte sarebbe impossibile. E ora ha mostrato il nuovo regalo ricevuto in occasione della nascita della figlia: una bag in total pink abbinata alla sua che nasconde un dettaglio gioiello.















L'influencer e imprenditrice digitale ha mostrato il dono di Bulgari tra le sue Storie di Instagram. Un set di borse total pink coordinate che fanno parte della collezione Serpenti Forever di Bvlgari. Una è in formato tradizionale, l'altra invece è mini, ma entrambe personalizzate con una stampa gold che riproduce i nomi "Chiara" e "Vittoria" nella parte interna della patta.











Sicuramente mamma Chiara non vedrà l’ora di sfoggiarla insieme alla sua bambina. Ma ora passiamo al prezzo, anche se vale la pena ricordare che essendo un regalo della Maison la Ferragni non ha sborsato un euro. Le pink bag fanno parte di una collezione prodotta in edizione limitata con l’iconico serpente gioiello sulla chiusura in versione con squame rosa e occhi neri. Le versioni tradizionali, però, sono la tracolla e il portafogli della linea Serpenti Forever. La prima costa 1.960 euro, il secondo è identico ma in versione mini e costa 550 euro. Ma di sicuro le loro sono più costose.

