Da quando abbiamo avuto l’occasione di conoscerla meglio grazie al GF Vip 5, Giulia Salemi non ci ha mai deluso, fornendo gossip di ogni sorta. Lei e il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli sono reduci da uno scherzo ben congegnato da Le Iene, in cui l’ex velino di Striscia è risultato vittima di una finta rottura della loro storia d’amore.

Giulia Salemi ha da pochissimo rilasciato sull’ultimo numero del magazine Oggi una lunga intervista. Nella chiacchierata col magazine, la Salemi ha parlato del suo rapporto con mamma Fariba, ad oggi naufragata sull’Isola dei Famosi, e della sua vita in generale, toccando un punto nevralgico che riguarda la sua amicizia con Zorzi. (Continua dopo le foto)















Durante l’intervista il giornalista le ha chiesto come sono adesso i rapporti con Tommaso Zorzi, dopo che tutti i fan dei due personaggi hanno assistito alle loro litigate furiose all’interno della Casa di Cinecittà. La figlia di Fariba Tehrani ha confidato che i due sono impegnati a provare a chiarirsi, non facendo mistero che le cose tra loro non siano ancora del tutto a posto: “Stiamo provando di chiarirci…Non è ancora tutto ok…”. (Continua dopo le foto)























Il buon proposito della influencer italo-persiana è quello di cambiare ben presto idea nei confronti di Tommaso Zorzi: “Magari ci riuscirò…”. Poi a Giulia Salemi è stato chiesto di esprimere un proprio parere sugli opinionisti dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. La Salemi non si è risparmiata in complimenti, della Lamborghini ha detto che fosse molto sincera, invece su Tommaso Zorzi si è limitata a ad elogiare tutta la sua bravura: “Zorzi…E’ bravo…”. (Continua dopo le foto)

Mentre nessun commento è stato espresso nei confronti di Iva Zanicchi. Poi la bella instagrammer ha annunciato che nella sesta e ultima puntata del suo format web Salotto Salemi intervisterà proprio la sorella di Tommaso Zorzi, Gaia.

