“Nessun matrimonio, fine di una storia, inizio della mia, Francesca. Giunta al termine con Christian al quale rimane sempre un grande affetto per tutto ciò che si è passato e condiviso”. Nozze annullate: la conduttrice non si sposa più, è finita col fidanzato. La coppia aveva programmato il matrimonio sull’onda dell’entusiasmo dei primi tempi, ma andando avanti nella conoscenza hanno scoperto di non essere compatibili.

La loro storia era nata nel pieno della prima ondata del Covid e a distanza di un anno avevano annunciato anche la data delle nozze ma ora è tutto sfumato, Solo un mese fa lei aveva raccontato di aver capito subito che Christian era l’uomo giusto per lei e infatti da quando si erano messi insieme non si erano più separati. (Continua a leggere dopo la foto)















E aveva anche condiviso la proposta di nozze arrivata praticamente in diretta, su Instagram. Francesca Manzini stava mostrando un regalo ai suoi fan donato proprio dall’allora compagno (una collanina con un brillante, ndr) quando Christian Vitelli le ha chiesto di sposarlo. “E niente…La Manza si sposa! Ecco com’è andata per davvero”, la didascalia del post. Lei era totalmente impreparata ma, al settimo cielo, aveva risposto ‘Sì!”. (Continua a leggere dopo la foto)















Come detto, avevano già fissato la data ma poi, di colpo, sono sparite le foto con Christian dal suo profilo. E, vista l’insistenza dei fan, Francesca Manzini ha deciso di comunicare che non stanno più insieme e non si sposano più. Lo ha fatto con un video su Instagram in cui ha spiegato che “è stato un bene per entrambi”. Tra loro ci sono state diverse incomprensioni insormontabili a causa dei loro caratteri, evidentemente incompatibili. (Continua a leggere dopo le foto)











La conduttrice ha spiegato che lei non stava bene con Christian e Christian non stava bene con lei. Quindi è stato inevitabile decidere di lasciarsi e di conseguenza annullare le nozze. Ma la Manzini ha tenuto a precisare che lei e il suo ormai ex si vogliono un gran bene. L’affetto e la stima non sono certo svaniti, così come il rispetto. Ma, come ha ricordato la stessa Francesca, non bisogna continuare un rapporto solo per paura di ricominciare con un’altra persona o per paura di stare soli.

