Momento da dimenticare per Tommaso Zorzi, costretto a leggere cattiverie di ogni genere sul web. Eppure la sua vita nell’ultimo periodo sembrava aver preso una piega positiva. Nelle ultime ore è stato avvistato in compagnia di Lorenzo Campi e si è subito sparsa la voce che si tratti del suo nuovo fidanzato. Dopo aver dunque specificato più volte che la sua vita sentimentale fosse tutt’altro che buona, stavolta sembra proprio ci sia una svolta favorevole che cambierebbe tutti gli scenari.

Ma anche a livello professionale è arrivata una bella notizia. Pare proprio che infatti il vincitore del GF Vip 5 sarà al timone di un talk show su Italia 1, ma non è finita qui, perché secondo Santo Pirrotta Tommaso produrrà anche la trasmissione: “Parliamo di Tommaso Zorzi. Questa è una cosa segretissima. Presto lo vedremo con un programma tutto suo in prima serata su Italia 1. Subito promosso in prima serata. Lui aveva questo progetto del late show che prima si pensava di mandare in seconda serata”. (Continua dopo la foto)















Qualche ora fa Tommaso Zorzi ha avuto uno scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini. Tema della lite il Ddl Zan. Infatti, il vincitore del ‘Grande Fratello Vip’ ha pubblicato alcune storie sui social network nelle quali ha festeggiato per la calendarizzazione dello stesso, che mira a punire le discriminazioni sessuali. Poi ha fatto uno sfottò nei confronti del politico: “Io ottengo 100 mila views nel giro di pochi minuti”, in riferimento alle 100 mila sottoscrizioni per l’abolizione del coprifuoco. (Continua dopo la foto)















Salvini non è rimasto in silenzio e ha risposto all’influencer 26enne: “Secondo l’amico Zorzi, voi che avete firmato in tre giorni per la battaglia no al coprifuoco siete praticamente niente. Dovresti rispettare coloro che hanno firmato la petizione”. E Tommy ha replicato: “Noi per le oltre 500 mila firme per il Ddl Zan, cosa dovremmo fare se tu festeggi per le 100 mila?”. Subito dopo questo diverbio tra i due, una parte del web ha iniziato ad attaccare davvero pesantemente il giovane. (Continua dopo la foto)









Tommaso Zorzi è quindi stato subissato di insulti di natura omofoba. Tra i tanti, il più ricorrente è stato: “Abbasso i gay”. E poi: “Infilati la banana nel cu…o”. Ma si sono segnalate altre invettive e pure alcune minacce vere e proprie. Presumibilmente non si sarebbe mai aspettato un trattamento del genere. Per il momento non ha reagito a questa situazione, ma non è escluso che nelle prossime ore possa intervenire.

