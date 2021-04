Alessia Mancini è amatissima dal pubblico. Lei e Flavio Montrucchio formano la vera coppia inossidabile, forse una delle più unite del mondo dello spettacolo. Insieme nella vita e anche sul lavoro: i loro fan sono impazziti quando li hanno visti a Junior Bake Off Italia, il programma dedicato ai concorrenti più piccoli.

Giovani cake designer che, sulla scia dei loro colleghi più grandi che partecipano alla trasmissione condotta da Benedetta Parodi, si sfidano per affinare le loro doti di pasticcieri sotto il giudizio dei 'temibili' giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Flavio e Alessia hanno presentato la sesta edizione del cooking show prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia e in onda su Real Time, che è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre.















Una sfida della conduzione in coppia che Flavio Montrucchio e Alessia Mancini hanno vinto alla grande, mostrandosi molto affiatati, proprio come nella vita, Ma dopo questa esperienza televisiva in tandem, l'ex gieffino non si è fermato. Ha anzi raccolto un'infinità di consensi per la nuova stagione di Primo appuntamento (sempre in onda su Real Time): boom di ascolti per lui.















Entrambi, poi, sono anche attivissimi su Instagram dove pochi giorni fa hanno celebrato il 13esimo compleanno della loro primogenita, Mya. Nella foto davanti alla torta, guancia a guancia con i genitori, è impossibile non notare la somiglianza. Sì, il sorriso sembra proprio quello del papà, ma i lunghi capelli castani e i profondi occhi scuri sono tutti della mamma.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)



Che, a proposito, ora ha voluto mostrare la sua di mamma. Alessia, ex velina della tv nonché semifinalista della 13esima edizione dell’Isola dei Famosi e oggi moglie e mamma a tempo pieno ha sorpreso i suoi follower con uno scatto inedito. “A spasso con mammà, ogni tanto è bello fare la figlia.. se non ci fossi tu”, ha scritto sotto al selfie con la madre. E il giudizio dei fan è praticamente unanime: “È bella come te”.

