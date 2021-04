Awed è uno dei protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi. Nel corso dell’ultima puntata Ilary Blasi gli ha fatto una bella sorpresa. Spesso si è parlato del suo rapporto con le donne del reality. Ci ha provato praticamente con tutte, ma nessuna – complice la fame e la stanchezza – ha ceduto. nche l’affettuosa amicizia con Beatrice è arrivata presto al capolinea, quando la modella gli ha detto chiaro e tondo di essere fidanzata.

Nell'introdurre la sorpresa Ilary Blasi gli ha detto: "Siamo riusciti a trovare quella che è davvero la donna della tua vita". Poi gli ha fatto vedere la foto di una parmigiana e quindi lo youtuber ha capito che si trattava di sua mamma: "Lo sai quanto io e papà ti ammiriamo. Hai sempre creduto nei tuoi sogni, ci hai creduto anche più di noi. Siamo orgogliosi di te. Sei partito dalla tua stanzetta solo con il tuo cellulare e con tanta voglia di fare", racconta la mamma di Awed, "Regala la gioia agli altri, è quello che ti rende speciale. Io sarò sempre dalla tua parte". "Io mi sono buttato in un mondo che ai tempi nessuno capiva. Io ringrazio loro perché mi hanno dato fiducia", spiega Awed a Ilary Blasi.















Sempre a proposto di donne, Awed è arrivato single sulle spiagge dell'Honduras. Ma in passato suo cuore era impegnato con Ludovica Bizzaglia, professione attrice e scrittrice. Lui l'aveva presentata ai suoi seguaci parlando di come hanno condiviso lo stesso "macrocosmo", lo stesso ambiente. Si erano infatti conosciuti sul set di "Un Natale al Sud". Dopo la storia con Ludovica Bizzaglia gli sono stati attribuiti altri flirt: ad esempio quello con Giulia Penna (anche lei youtuber, ma i due hanno smentito) e quello con Giulia De Lellis (smentito dalla diretta interessata).















A metà novembre 2016 Awed ha presentato ai suoi follower Ludovica Bizzaglia come la sua fidanzata. Ma dopo un anno sul profilo Instagram dell'attrice è apparso un post in cui spiegava che la storia tra lei e lo youtuber era finita: "Io e Simone Paciello non stiamo più insieme. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio".









Ludovica Bizzaglia, classe 1996, è un’attrice che ha esordito nel 2008 con la serie su Rai Gulp “Appuntamento al buio”. Lei infatti ha spiegato di essere consapevole di aver goduto della popolarità “social” dell’ex compagno. Nel 2009 entra nel cast del film di Federico Moccia “Amore 14” e nello stesso anno è nel film per la Tv “Al di là del lago”. Nel 2010 è nella commedia “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”. Il personaggio di Margherita nella fiction “Un’altra vita” le regala la notorietà. Poi nel 2017 interpreta Anita Falco nella soap di Rai 3 Un posto al sole, mentre nel 2018 recita nelle serie televisive L’allieva e Immaturi – La serie. Ha pubblicato due libri: “Abbi cura di splendere” per DeA Planeta Libri nel 2019 e “Di pioggia e di fiori” nel 2020.

