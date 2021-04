I due ex protagonisti di ‘Uomini e Donne’, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, hanno consolidato il loro rapporto creatosi all’interno del dating show di Maria De Filippi unendosi in matrimonio e concependo anche l’amatissima figlia Arya. I tre vivono felicemente e nelle ultime ore la coppia vip ha anche fatto un annuncio sensazionale. Una vera e propria svolta nella loro vita. La notizia l’hanno subito voluta condividere con tutti i follower, che hanno fatto i migliori auguri.

Mesi fa Clarissa aveva svelato ai fan: “Sapete che mi piace condividere parte della mia vita con voi, per cui oggi voglio dirvi questa cosina. Sapete che ieri Federico è partito per raggiungere Firenze, dove inizierà un nuovo progetto lavorativo. Tra qualche giorno io e Arya lo raggiungeremo, quindi possiamo dirlo ufficialmente: i Marchesucci si ritrasferiscono in Italia. Poi vi racconto bene tutto, da quanto tempo lo stiamo pensando, come ci stiamo organizzando. Vi posso dire che per questo io sono strafelice”. (Continua dopo la foto)















Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato ai fan di aver cambiato casa e l’hanno presentata ufficialmente. Attraverso il profilo Instagram, entrambi hanno postato un’immagine di coppia e con la figlia. Dietro di loro la magnifica abitazione, completamente immersa nel meraviglioso verde. Dopo essere stati a casa dei genitori della donna in Sicilia, sono finalmente riusciti a trovare la loro autonomia totale. E negli sguardi c’è grande emozione per questo avvenimento. (Continua dopo la foto)















I fan di Clarissa Marchese hanno risposto così al suo messaggio: “Benvenuti a casa Marchesucci”. Infatti c’è chi ha commentato: “Amori miei, auguri”, “Complimenti, è davvero bella”, “Che bella famiglia che siete”, “Felicità Clarissa a te e alla tua bella famiglia”. Poi altri hanno voluto aggiungere: “Congratulazioni”, “Finalmente nella vostra casetta”, “Auguri per il vostro nuovo nido d’amore”, “Che bella notizia che ci avete dato. Complimenti ragazzi e auguri”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarissa Marchese (@clarissamarchese)

In passato i due avevano anche riferito: “Spero arriverà un fratellino. Quando Arya avrà due anni ricominceremo a provarci”. Dunque, nel prossimo futuro c’è comunque intenzione di concepire un nuovo bebè. Con la sistemazione in un’altra casa, decisamente più grande e bella, questa intenzione potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta per la gioia di tutti i loro seguaci.

“È successo già mesi fa”. Diletta Leotta, lo scoop di Oggi sul nuovo fidanzato Ryan Friedkin