“È successo già mesi fa”. Diletta Leotta, lo scoop di Oggi sul nuovo fidanzato Ryan Friedkin

Diletta Leotta, le foto insieme a Ryan Friedkin. Sono giorni che il mondo del gossip non fa che accendere i riflettori sulla loro storia d’amore, che secondo alcuni pettegolezzi, avrebbe trovato motivo di esistere solo per questioni di visibilità. E spetterà alla rivista Oggi, mostrare a tutti le foto esclusive che documentano per la prima volta la relazione nata tra la giornalista sportiva e il vice-presidente della Roma.

Per Dagospia la loro storia non si sarebbe del tutto conclusa, andandosi ad intrecciare con quella tra la giornalista e il noto attore Can Yaman, che pare sia definitivamente giunta al capolinea. Eppure nonostante sia tanta la carne messa a cuocere, tutto continua a tacere. Nessuna conferma da parte dei due, neanche alla luce della bomba lanciata di recente da Dagospia, che vedrebbe un terzo incomodo intromettersi in una situazione sentimentale già provata. (Continua a leggere dopo la foto).















Secondo il sito di gossip, Can avrebbe dunque scoperto tutto e messo a tacere la questione allontanandosi dalla bella bionda e dalla possibilità di poterla condurre all’altare in abito bianco: “Sapete perché Diletta Leotta ha scaricato in fretta e furia Can Yaman? Perché si è dedicata al ripasso degli highlights della Serie A in compagnia di Ryan Friedkin. Per una settimana, i due hanno sfogliato gli almanacchi del campionato in un hotel De Charme di Roma”, si apprende sul sito. (Continua a leggere dopo la foto).















Dunque, anche alla luce della ricostruzione resa dalla rivista Oggi, scatterebbe un vero e proprio ‘caso’ in merito a un presunto triangolo amoroso con Ryan Friedkin, figlio dell’attuale proprietario della Roma calcio. Al contempo, Diletta di fronte alle telecamere di Striscia la Notizia con in mano il Tapiro ha affermato: “Il matrimonio non è saltato, quelle che circolano sono solo voci: la storia d’amore è vera e sono molto felice”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

E ha poi aggiunto: “C’è solo da fare le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto dai social per questioni di business”. Qualcosa non torna, e si apprende che le foto che ritraggono la giornalista sportiva in compagnia di Ryan risalirebbero al 20 dicembre scorso. Abbracci e baci che potrebbero mettere a tacere ogni dubbio, tutto tra una relazione lasciata alle spalle con il pugile Daniele Scardina e quella love story con l’attore turco Can Yaman che sarebbe cominciata dopo qualche tempo: “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”, afferma Diletta su Instagram. Il resto è da scoprire.

