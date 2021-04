Barbara D’Urso, non bastano i risultati poco entusiasmanti del suo show Domenica Live. Anche sui social non c’è tregua per la conduttrice di punta di Mediaset. Non è un periodo d’oro lavorativamente parlando per Carmelita. Anche l’ultima puntata della sua trasmissione domenicale, infatti, non ha brillato a differenza della concorrenza, cioè Domenica In di Mara Venier.

E così Barbara d'Urso continua imperterrita nel suo crollo negli ascolti tv: Domenica Live ha segnato il 9,9% di share con 1.471.000 spettatori e 1.750.000 spettatori con il 13,2% di share. Nella terza parte ha fatto registrare il 13,6% di share e 1.486.000 spettatori contro Da Noi… A Ruota Libera condotto da Francesca Fialdini e sul finire il 10,2% di share e 1.673.000 spettatori.















Rispetto alla scorsa settimana gli ascolti per il contenitore di Canale 5 sono leggermente migliorati ma questo non ha portato a una vera e propria ripresa. E dunque Francesca Fialdini ha battuto la D'Urso con il 14,6% di share. Ma passiamo ora all'argomento foto del giorno di Barbara. Perché la presentatrice è solita condividere anche il suo privato con i milioni di follower che la seguono sui social.















Nelle scorse ore ha pubblicato sui suoi profili un'immagine che la ritrae ai fornelli della cucina di casa sua, ma non senza vestitino sexy e tacchi a spillo. "Cucinando la zucca", la didascalia. Ma quando i fan hanno visto bene lo scatto hanno notato più di un dettaglio 'curioso'. Ed è volata una serie di commenti non proprio lusinghieri. Intanto per il look, che a molti non dà proprio l'idea di chi è davvero ai fornelli.











“Una foto spontanea, al naturale”, fa notare uno. E un altro: “Certo Che cucinare con i tacchi a spillo le rose vicino al fuoco (cosi nun appassiscono) ma soprattutto col fuoco spentoooooooo. Ma mi domando: la D’Urso vive con un fotografo in Casa?”. Ecco, il fuoco spento. Tanti la prendono in giro per questa ‘stranezza’: “Anche lei cucina a fuoco spento, salviamo l’ambiente non sprechiamo energia” e “Non sono Cannavacciuolo ma con il fornello spento la zucca non ti verrà mai bene”.

