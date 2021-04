“Quale sei delle due?”. Sorelle, da piccole: una oggi è bellissima e tra le top vip italiane. E molto fortunata…

Elisabetta Gregoraci, la foto con la sorella Marzia fa il giro del web. Di recente l’ex gieffina ha dato i lgrande annuncio nello studio di Domenica In, dove ha rivelato di essere pronta a ripartire con un nuovo programma: “Riconfermato il mio programma musicale. Infine, ci sono anche progetti nuovi che stanno per arrivare. Sono felice”. Elisabetta ha sempre grandi sorprese a portata di mano, che solo pochi studi televisivi hanno l’onore di parlarne.

Non si concede a tutti, ma quando decide di farlo, lascia sempre il segno. EliGreg, uscita dalla casa del GF Vip nelle vesti di una delle concorrenti più chiacchierate di sempre, vanta un numero cospicuo di follower e ammiratori. Con ben 1 milione e 800 mila followers, Elisabetta Gregoraci sa bene come tenere alta l’attenzione. E di recente lo ha fatto scegliendo una foto ben recisa dall’album di famiglia. (Continua a leggere dopo la foto).















L’occasione è quella giusta per poterlo fare, ovvero il compleanno della sorella Marzia, un giorno che l’ex gieffina non poteva omaggiare senza una foto da bambine. Complici da sempre, nella gioia e nel dolore, Elisabetta e Marzia mettono in primo piano quanto l’unione faccia davvero la forza. Lo scatto è dolcissimo e fa il boom di like in poche ore. E non poteva che essere accompagnato dagli auguri speciali. (Continua a leggere dopo la foto).















“Auguri alla rompiscatole di casa, auguri alla piccolina che poi piccolina no lo sei mai stata.. auguri alla mamma più bella del mondo.. auguri sister sei un dono grande, ti amo!”, con queste parole EliGreg pubblica la foto che immortala due splendide bambine nel giorno di Carnevale e oltre alla dolcezza emanate, molti fan non possono che sottolineare un dettaglio: Elisabetta e Marzia fin da piccole si sono sempre somigliate. (Continua a leggere dopo le foto).









E il passato sembra ancora bussare alla porta dell’ex gieffina. Sempre nello studio di Mara Venier, EliGreg si è lasciata andare a una rivelazione che tira in ballo ancora una volta l’ex marito e imprenditore milanese Flavio Briatore, con il quale continua ad avere un rapporto molto complice anche per amore del figlio: “Siamo una coppia anomala, è come se non ci fossimo mai lasciati. Ci vogliamo molto bene. Credo che la gente ormai non capisca più nulla, prima mi interessava il giudizio degli altri, ora non più”.

